Vitória vira sobre o Mixto-MT e avança na Copa do Brasil Feminina
Leoas da Barra aproveitaram vantagem numérica e se classificaram
Por Marcello Góis
Mesmo fora de casa, no Estádio Presidente Dutra, em Cuiabá, o Vitória venceu o Mixto-MT por 3 a 1, de virada, e garantiu vaga na próxima fase da Copa do Brasil Feminina. A classificação veio após uma atuação segura das Leoas da Barra, que aproveitaram a vantagem numérica na etapa final.
As rubro-negras baianas sairam atrás no placar com gol de Eduarda Balbino, aos 12 minutos do primeiro tempo, mas reagiu ainda antes do intervalo com tento marcado por Karol Lins.
No segundo tempo, a expulsão de Jeniffer facilitou a vida das Leoas da Barra, que definiram a vitória nos acréscimos com gols anotados por Pipoca e Sheilinha.
O técnico Anderson Magalhães escalou a equipe no Mato Grosso com Kivia; Buga, Monik, Rute e Lanny; Pipoca, Vic Moura e Roque; Barbara, Sheilinha e Karol.
O Vitória agora aguarda o sorteio da próxima fase, que será realizado no dia 12 de agosto, na sede da CBF, no Rio de Janeiro.
