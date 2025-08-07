Menu
CRUZMALTINO!

Vasco vence CSA, quebra jejum e avança às quartas da Copa do Brasil

Cruzmaltino venceu pela primeira vez após a pausa para a Copa do Mundo de Clubes

Por

07/08/2025 - 22:02 h
Philippe Coutinho marcou o segundo gol do Vasco da Gama
Philippe Coutinho marcou o segundo gol do Vasco da Gama -

O Vasco é mais um clube garantido nas quartas de final da Copa do Brasil. Após empatar em 0 a 0 no jogo de ida e levar a decisão para a volta, marcada nesta quinta-feira, 7, o Cruzmaltino venceu o CSA por 3 a 1 e se classificou para a próxima fase.

Com o resultado, o clube carioca venceu pela primeira vez após a Copa do Mundo de Clubes e, apesar de viver momento delicado, não suou muito para sacramentar o resultado. A equipe estava a oito jogos sem vencer e havia conquistado a última vitória no dia 12 de junho, contra o São Paulo, no Morumbi.

No primeiro tempo, a equipe de Fernando Diniz marcou os três gols do Vasco na partida e, na segunda etapa, quando o time alagoano fez o 'gol de honra' apenas cadenciou o resultado. Os tentos da partida foram marcados por Rayan, Philippe Coutinho e Tchê Tchê, para o Cruzmaltino, e Brayann, para o CSA.

Agora na espera pelo sorteio das quartas de final da Copa do Brasil, marcado para a próxima terça-feira, 12, às 10h, na sede da CBF, no Rio de Janeiro, o Vasco se junta aos classificados Botafogo, Atlético-MG, Bahia, Athletico-PR, Fluminense e Palmeiras.

A última vaga está sendo decidida entre CRB e Cruzeiro, em duelo no Estádio Rei Pelé, que teve início às 21h.

x