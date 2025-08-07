Everaldo reencontra o Bahia pela primeira vez em melhor fase no Flu

Everaldo pelo Fluminense - Foto: Reprodução I X

Bahia e Fluminense se enfrentam na Fonte Nova neste sábado, 9, pela 19ª rodada do Brasileirão - e para um jogador em específico, o confronto é especialmente importante. Há seis meses, Everaldo deixou o Esquadrão rumo ao Flu, e agora volta a encontrar o antigo time na antiga casa enquanto vive o melhor momento na nova equipe até aqui.

Everaldo saiu do Bahia com tristeza. A despedida emocionada que escreveu para o clube prova o quanto gostou do que viveu no Tricolor, ainda que estivesse a caminho de um novo time.

“Me despedir do Bahia, da Bahêa, foi uma das decisões mais difíceis da minha carreira. A terra "De Todos os Santos, encantos e Axé", da "Torcida que ganha jogo", não roubou apenas meu coração. Conquistou a minha família também. Meus filhos e esposa foram amados, abraçados e jamais esquecerão tudo isso que vivemos aqui. Desde o primeiro dia que pisei aqui, e coloquei a camisa 9, eu entendi o que significava honrar o manto do Esporte Clube Bahia, o maior do Nordeste. Foi especial! Inesquecível. Vou para um novo desafio, com o coração carregado de saudade e gratidão, mas ciente que honrei essa camisa. Deixo um agradecimento especial a todos com quem trabalhei no clube, amigos que fiz dentro e fora do futebol. Obrigado por tudo Bahêa!!" Everaldo

De casa nova

Chegando na nova casa, as coisas não foram fáceis de início. Principalmente no Mundial de Clubes, jogado em junho por Everaldo com o Fluminense na campanha histórica que levou o clube à semifinal, a torcida não parava de gritar "chuta, Everaldo", pedindo finalizações do atacante que não vinha fazendo gols.

A gota d'água veio contra o Borussia Dortmund, quando Everaldo perdeu uma chance em frente ao goleiro, sem se destacar em nenhuma partida. Recentemente, no entanto, as coisas parecem estar mudando.

"Eu levo na esportiva, entendo que o torcedor é assim, faz parte. Eu sou um profissional, estava em uma fase ruim, não estava fazendo gols, mas estava ajudando de outras maneiras" Everaldo

Nos últimos dois jogos, foram três gols, incluindo o que garantiu a vitória na última partida pelo Brasileirão. Agora, Everaldo tem oito gols na temporada, vencendo todos os seis jogos em que marcou e assumindo a vice-artilharia atrás apenas dos 16 gols de Cano. Em últimas partidas, Everaldo tem inclusive assumido o lugar de Cano em alguns jogos, sendo relacionado no lugar dele contra o Flamengo no último clássico.

O timing foi bom - o Fluminense perdeu quatro jogos em sequência pelo Brasileiro, voltando na Copa do Brasil ao se classificarem para as quartas de final por 2 a 1 no jogo de ida e 1 a 1 na volta, além do 1 a 0 em cima do Grêmio pelo Brasileirão - todos esses gols marcados por Everaldo.

“Fico muito feliz pelos gols, mas sempre exalto primeiro o coletivo. A vitória é muito mais importante. Uma, em um jogo de mata-mata, importante e fora de casa, e outra pelo Campeonato Brasileiro, onde precisávamos voltar a ganhar” Everaldo

Até elogios do técnico, Renato Portaluppi, Everaldo vem recebendo: "Quando cheguei aqui eram jogadores que havia uma cobrança muito grande por parte da torcida. Quando chego, no jogo contra o Bragantino, peço para o torcedor apoiar o Martinelli. Uma que ele é de Xerém, da base, produto do clube. Um grande profissional, menino que gosta de trabalhar, jogar todos os jogos, não gosta de sair", começou.

"Cabeça muito boa e entrega grande dentro de campo. Da mesma forma que o Everaldo. Pedi para o torcedor apoiar, recuperamos da mesma forma que o Martinelli. Fico feliz porque um é da casa e o outro tem feito gols, nos ajuda também. É importante. Subiram de produção pela confiança que o torcedor passa. Não tem mais vaias, só aplausos", analisou.

"O jogador se sente seguro de arriscar a jogada dentro do campo. Ficamos felizes também com o apoio do nosso torcedor hoje. É assim quem tem que ser não só para os dois, mas para o grupo todo. O torcedor está vendo a entrega dos jogadores em campo. Jogando a cada três dias", completou.

Everaldo no Bahia

Everaldo chegou ao Bahia em 2023, marcando 34 gols em 124 jogos pelo clube. Antes de seguir para o Flu, o ex-camisa 9 chegou a receber uma proposta do Vitória, que recusou afirmando que não defenderia o rival do Tricolor.