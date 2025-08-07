Menu
DESFALQUES

Corinthians perde craques para enfrentar o Bahia; confira quais

Esquadrão de Aço encara o time paulista no próximo dia 16

Por João Grassi

07/08/2025 - 19:02 h
Memphis Depay e André Carrillo são peças importantes no elenco do Corinthians
Memphis Depay e André Carrillo são peças importantes no elenco do Corinthians -

Um dos principais jogadores do Corinthians, Memphis Depay foi protagonista na classificação diante do rival Palmeiras nas oitavas de final da Copa do Brasil. No entanto, o atacante holandês foi diagnosticado com uma lesão nesta quinta-feira, 7, e não vai enfrentar o Bahia pelo Brasileirão.

O camisa 10 do Corinthians sofreu uma lesão grau 2 no músculo posterior da coxa direita, e, segundo o ge.globo, não deve voltar a jogar antes de setembro. O Esquadrão de Aço visita o Timão em São Paulo no próximo dia 16, pela primeira rodada do returno da Série A.

Além de Depay, o time paulista perdeu outra peça importante do elenco. O meia André Carrillo foi diagnosticado com uma lesão ligamentar no tornozelo esquerdo e terá que passar por cirurgia. A recuperação do peruano deve levar alguns meses, se tornando outro desfalque para o confronto com o Bahia.

Leia Também:

Fluminense deve poupar titulares contra o Bahia
Bahia lança camisa vermelha em homenagem a Glauber Rocha; veja
Bahia avança na Copa do Brasil, mas Ceni faz alerta e pede reforços

Esta será a segunda vez que Depay e Carrillo desfalcam o Corinthians diante do Esquadrão de Aço. Na primeira rodada do Brasileiro Série A, o Timão utilizou uma equipe alternativa e nenhum dos dois entrou em campo. A partida na Casa de Apostas Arena Fonte Nova terminou empatada em 1 a 1.

Luciano Juba e Ángel Romero durante Bahia 1 x 1 Corinthians na Arena Fonte Nova
Luciano Juba e Ángel Romero durante Bahia 1 x 1 Corinthians na Arena Fonte Nova | Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia

Quando será o jogo?

Corinthians e Bahia se enfrentam no dia 16 de agosto, um sábado, às 21h. A partida será realizada na Neo Química Arena, na capital paulista, válida pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Tags:

campeonato brasileiro Desfalques EC Bahia lesão SC Corinthians

x