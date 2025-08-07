DESFALQUES
Corinthians perde craques para enfrentar o Bahia; confira quais
Esquadrão de Aço encara o time paulista no próximo dia 16
Por João Grassi
Um dos principais jogadores do Corinthians, Memphis Depay foi protagonista na classificação diante do rival Palmeiras nas oitavas de final da Copa do Brasil. No entanto, o atacante holandês foi diagnosticado com uma lesão nesta quinta-feira, 7, e não vai enfrentar o Bahia pelo Brasileirão.
O camisa 10 do Corinthians sofreu uma lesão grau 2 no músculo posterior da coxa direita, e, segundo o ge.globo, não deve voltar a jogar antes de setembro. O Esquadrão de Aço visita o Timão em São Paulo no próximo dia 16, pela primeira rodada do returno da Série A.
Além de Depay, o time paulista perdeu outra peça importante do elenco. O meia André Carrillo foi diagnosticado com uma lesão ligamentar no tornozelo esquerdo e terá que passar por cirurgia. A recuperação do peruano deve levar alguns meses, se tornando outro desfalque para o confronto com o Bahia.
Esta será a segunda vez que Depay e Carrillo desfalcam o Corinthians diante do Esquadrão de Aço. Na primeira rodada do Brasileiro Série A, o Timão utilizou uma equipe alternativa e nenhum dos dois entrou em campo. A partida na Casa de Apostas Arena Fonte Nova terminou empatada em 1 a 1.
Quando será o jogo?
Corinthians e Bahia se enfrentam no dia 16 de agosto, um sábado, às 21h. A partida será realizada na Neo Química Arena, na capital paulista, válida pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.
