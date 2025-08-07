Corinthians perde craques para enfrentar o Bahia; confira quais

Memphis Depay e André Carrillo são peças importantes no elenco do Corinthians - Foto: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Um dos principais jogadores do Corinthians, Memphis Depay foi protagonista na classificação diante do rival Palmeiras nas oitavas de final da Copa do Brasil. No entanto, o atacante holandês foi diagnosticado com uma lesão nesta quinta-feira, 7, e não vai enfrentar o Bahia pelo Brasileirão.

O camisa 10 do Corinthians sofreu uma lesão grau 2 no músculo posterior da coxa direita, e, segundo o ge.globo, não deve voltar a jogar antes de setembro. O Esquadrão de Aço visita o Timão em São Paulo no próximo dia 16, pela primeira rodada do returno da Série A.

Além de Depay, o time paulista perdeu outra peça importante do elenco. O meia André Carrillo foi diagnosticado com uma lesão ligamentar no tornozelo esquerdo e terá que passar por cirurgia. A recuperação do peruano deve levar alguns meses, se tornando outro desfalque para o confronto com o Bahia.

Esta será a segunda vez que Depay e Carrillo desfalcam o Corinthians diante do Esquadrão de Aço. Na primeira rodada do Brasileiro Série A, o Timão utilizou uma equipe alternativa e nenhum dos dois entrou em campo. A partida na Casa de Apostas Arena Fonte Nova terminou empatada em 1 a 1.

Luciano Juba e Ángel Romero durante Bahia 1 x 1 Corinthians na Arena Fonte Nova | Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia

Quando será o jogo?

Corinthians e Bahia se enfrentam no dia 16 de agosto, um sábado, às 21h. A partida será realizada na Neo Química Arena, na capital paulista, válida pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.