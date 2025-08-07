Fluminense deve poupar titulares contra o Bahia

Fluminense deve mandar à campo equipe bastante modificada para enfrentar o Bahia - Foto: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

Após uma sequência de dois jogos fora de casa, o Bahia retorna à Arena Fonte Nova neste sábado, 9, às 21h, para enfrentar o Fluminense, que deve ir a campo com uma equipe bastante modificada. Ao menos, é o que afirmou o técnico Renato Gaúcho nesta quarta-feira, 6.

Depois de garantir a classificação às quartas de final da Copa do Brasil de 2025 com o empate por 1 a 1 com o Internacional, o treinador do Tricolor das Laranjeiras foi questionado sobre o possível onze inicial que defenderá as cores do Flu contra o Esquadrão, e não titubeou ao afirmar: “É óbvio que eu vou mexer no time para sábado”.

Em meio à participação do Fluminense em três competições — Brasileirão, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana —, o técnico Renato Gaúcho afirmou que não tem como escalar o mesmo time que foi a campo contra o Internacional para enfrentar o Bahia: “Se eu botar o time que jogou hoje para jogar contra o Bahia, meu time não vai andar no sábado e não vai andar na terça-feira também".

Ainda conforme revelado, o comandante deve promover a utilização dos "Moleques de Xerém” na partida contra o Bahia.

Os garotos vão jogar porque não tem saída Renato Gaúcho - treinador do Fluminense

Renato Gaúcho explicou que as mudanças na escalação não são uma escolha estratégica para priorizar uma competição específica, mas sim uma necessidade imposta pelo desgaste físico dos atletas. Segundo o treinador, se não houver um rodízio no elenco, há um risco iminente de perder jogadores por cansaço ou lesões.

Só nós que trabalhamos com futebol sabemos. Eu estou cansado, imagina os jogadores, que correm. afirmou o treinador - ainda durante a coletiva

Bahia pode fazer história contra o Fluminense

Diante da possível escalação alternativa do Fluminense neste sábado, 9, o Bahia tem uma boa oportunidade de alcançar um feito inédito na história do clube na Série A do Campeonato Brasileiro. Isso porque, em caso de triunfo sobre a equipe carioca, o Tricolor de Aço poderá conquistar sua maior pontuação em um único turno do Brasileirão.