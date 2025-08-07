DEUS E O DIABO NA TERRA DO SOL
Bahia lança camisa vermelha em homenagem a Glauber Rocha; veja
Com fundo vermelho e sóis estampados, camisa faz referência ao filme "Deus e o Diabo na Terra do Sol", de Glauber Rocha, ícone do Cinema Novo
Por Marina Branco
Desde a última terça-feira, 5, a torcida tricolor já estava ansiosa pelo lançamento do prometido terceiro uniforme do Bahia na temporada. Com identidade visual vermelha como a última camisa dos sócios, o anúncio de que o novo design seria lançado em breve movimentou as redes sociais, com o grande lançamento nesta quinta-feira, 7.
O novo modelo é uma homenagem a Glauber Rocha, cineasta baiano que dá nome a um dos cinemas mais famosos da cidade. Mais especificamente, a camisa faz referência ao filme "Deus e o diabo na terra do sol", dirigido por Glauber em 1964. O cineasta foi um dos principais nomes do Cinema Novo, movimento de crítica política e social no Brasil em meados de 1960 e 1970.
No filme, um vaqueiro mata o coronel que o explorava, e foge com a esposa da perseguição de alguns jagunços. No meio do caminho, o casal passa por questões católicas, conhecem um matador de aluguel e encontram outro cangaceiro, que dá ao vaqueiro o nome de Satanás.
Carregando muito da cultura nordestina, a obra é a grande inspiração para a camisa, com elementos do cartas do filme e o mesmo sol desenhado em toda a camisa de fundo vermelho. A camisa tem o fundo vinho e sóis amarelos em toda a parte da frente, exceto nas mangas, além do escudo do clube e símbolo da Puma.
Nas redes sociais, o Bahia publicou um vídeo carregado de elementos representativos da cultura do Nordeste, com o slogan "O que a Bahia filmou eu carrego no passo. Arte é revolução e o Sol tá do meu lado".
