Bahia pode alcançar marca inédita contra o Fluminense no Brasileirão
Esquadrão pode bater recorde de pontos no 1º turno do Campeonato Brasileiro
Por Téo Mazzoni
Após garantir a classificação para as quartas de final da Copa do Brasil pelo terceiro ano consecutivo — feito inédito na história do clube —, o Bahia vira a chave para tentar alcançar outra marca histórica, desta vez no Campeonato Brasileiro.
Neste sábado, 9, às 21h, contra o Fluminense, o Tricolor de Aço pode conquistar sua maior pontuação em um único turno da Série A. Em caso de triunfo diante dos cariocas, a equipe comandada por Rogério Ceni alcançará seu 32º ponto na competição, superando os desempenhos dos primeiros turnos do Brasileirão de 2019 e 2024, quando somou 31 pontos nas 19 primeiras rodadas.
Além disso, a marca pode ser ampliada. Isso porque, mesmo com o encerramento simbólico do primeiro turno, o Esquadrão ainda tem dois jogos atrasados para disputar: contra o Internacional, na Arena Fonte Nova, e contra o Vasco, em local ainda a ser definido (ambos os duelos ainda não têm data marcada). Assim, o Bahia tem margem para atingir até 38 pontos em um único turno.
Vamos tentar chegar aos 32 pontos no primeiro turno contra o Fluminense
Diante da possibilidade de atingir esse feito inédito, o treinador reforçou, em coletiva após a classificação sobre o Retrô, que não faltará empenho da equipe para buscar mais três pontos: “Vão ter 11 caras dentro de campo dando o melhor pelo time. Vamos contar com o apoio da nossa torcida [...] Eles estarão lutando pelo melhor resultado para o Bahia”.
