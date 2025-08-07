"PRECISAMOS EVOLUIR"
Rogério Ceni revela preocupação no Bahia após "chutes inofensivos"
Treinador lamentou o rendimento abaixo no empate contra o Retrô, nesta quarta-feira, 6
Por Lucas Vilas Boas
Apesar da classificação às quartas de final da Copa do Brasil, o técnico Rogério Ceni demonstrou preocupação com o desempenho ofensivo do Bahia no triunfo sobre o Retrô, nesta quarta-feira, 6, na Arena Fonte Nova. Após o jogo, o treinador reconheceu que o time ficou abaixo do esperado no setor de ataque, mesmo com o controle da partida.
"Feliz pelo resultado, pela classificação, pela dedicação e luta de todos, mas preocupado com o rendimento, principalmente na fase ofensiva, já que nos últimos jogos não sofremos gols, temos que render um pouco mais na parte ofensiva. Sabemos que nós precisamos melhorar, evoluir na parte ofensiva", disse.
O Esquadrão de Aço teve ampla posse de bola, controlou as ações e criou diversas oportunidades pelas pontas, mas pecou nas finalizações e na eficiência dentro da área. A equipe subiu de produção no segundo tempo com alguns jogadores saindo do banco de reservas, mas a ineficiência continuou.
"A gente teve controle, posse, chegamos de um lado, voltamos, muitos cruzamentos passando em frente a área. Acho que até chutamos, mas chutes inofensivos praticamente. [...] Mas é realmente a parte de finalização foi bem a baixo, o gramado um pouco mais alto, mas nós não chutamos bem. Não foi nem o número de chutes, mas a qualidade deles que não foi ideal", completou Ceni.
Com a vaga garantida entre os oito melhores clubes do torneio, o Bahia faturou R$ 4.740.750,00 e já soma R$ 10.694.250 em premiações na competição. O adversário das semifinais será definido por sorteio. Caso avance pela primeira vez à semifinal do torneio, o Tricolor receberá mais R$ 9.922.500,00.
