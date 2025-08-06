Carrascos de Ceni, Flamengo e São Paulo dão adeus à Copa do Brasil

Rogério Ceni, técnico do Bahia - Foto: DIvulgação | ECBahia

O Bahia está classificado às quartas de final da Copa do Brasil e agora tem a chance de conquistar um feito inédito em sua história: chegar à semifinal da competição nacional. O adversário será definido em sorteio realizado pela CBF na próxima terça-feira, 12, às 10h, na sede da entidade, no Rio de Janeiro.

O Tricolor de Aço avançou após empatar em 0 a 0 com o Retrô, na Arena Pernambuco, garantindo a vaga com o placar agregado de 3 a 2 — graças à vitória no jogo de ida, em Salvador. A equipe baiana chegou pela 10ª vez às quartas de final, mas jamais conseguiu avançar à semifinal do torneio.

O momento marca também o fim da linha para dois antigos carrascos do Bahia e do técnico Rogério Ceni: Flamengo e São Paulo. As duas equipes foram eliminadas nos pênaltis nas oitavas de final.

O Flamengo, que eliminou o Bahia nas quartas da Copa do Brasil de 2024 com vitória por 2 a 0 — em confronto no qual o Tricolor sequer finalizou ao gol —, foi superado pelo Atlético-MG nos pênaltis, após vitória por 1 a 0 no tempo normal.

No agregado, 1 a 1, e vitória mineira por 4 a 3 nas penalidades, com brilho do goleiro Everson, que defendeu uma cobrança e ainda converteu o gol decisivo da classificação.

Já o São Paulo, equipe que Rogério Ceni comandou por mais de 1000 jogos e contra a qual somava um retrospecto negativo, também deu adeus à competição.

Mesmo enfrentando o Athletico-PR com um a menos desde os três minutos de jogo — após expulsão de Rafael —, o time paulista segurou o 1 a 0 no tempo regulamentar, mas foi eliminado nas penalidades por 3 a 0. O goleiro Santos foi o herói da classificação, defendendo três cobranças, incluindo a de Jandrei, que havia entrado justamente após a expulsão do titular.

Ceni, que só venceu o São Paulo como treinador pela primeira vez em maio deste ano, na Fonte Nova, soma agora 11 confrontos contra o ex-clube, com apenas uma vitória, dois empates e oito derrotas.

Com os dois carrascos eliminados, o Bahia enxerga um caminho menos indigesto rumo à semifinal. Caso avance, o clube vai garantir uma premiação de R$ 9,9 milhões. Até aqui, o Tricolor já acumula R$ 8,3 milhões em cotas.

Além de Bahia, Athletico-PR e Atlético-MG, o Botafogo também avançou após vencer o Bragantino. Fluminense e Internacional, além de Palmeiras e Corinthians, se enfrentam ainda nesta quarta-feira por duas classificações.

Nesta quinta-feira, 7, Vasco e CSA, além de CRB e Cruzeiro (ambos os jogos de ida terminaram empatados em 0 a 0) entram em campo pelas últimas vagas.