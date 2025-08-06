Menu
VIVO!

Saiba quanto o Bahia faturou até o momento na Copa do Brasil

Esquadrão de Aço eliminou o Retrô e segue vivo na competição nacional

Por Lucas Vilas Boas

06/08/2025 - 22:53 h
Everton Ribeiro em campo pelo Bahia
Classificado para as quartas de final da Copa do Brasil, o Bahia garantiu uma premiação milionária com a vaga entre os oito melhores do torneio nacional. Após empatar em 0 a 0 com o Retrô, na noite desta quarta-feira, 6, na Arena Pernambuco, o Tricolor confirmou a classificação graças à vitória por 3 a 2 no jogo de ida, em Salvador.

Com a vaga assegurada, o clube baiano faturou R$ 4.740.750,00 pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) nesta fase. Como entrou na competição a partir da terceira fase, o Bahia agora acumula R$ 10.694.250 em cotas ao longo da atual edição do torneio.

Apesar do resultado sem gols diante do time pernambucano, que disputa a Série C do Campeonato Brasileiro, a equipe comandada por Rogério Ceni não teve grandes sustos e garantiu a classificação sem sofrer gols. A atuação, porém, foi abaixo do esperado, com dificuldade na criação ofensiva e qualidade das finalizações.

Carrascos de Ceni, Flamengo e São Paulo dão adeus à Copa do Brasil
Sem brilho, Bahia empata com o Retrô e se classifica na Copa do Brasil
Sem espaço no Inter, volante do Bahia encaminha ida para clube europeu

O próximo adversário do Esquadrão será definido em sorteio realizado pela CBF. na próxima terça-feira, 12, às 10h, na sede da entidade, no Rio de Janeiro. Caso avance às semifinais pela primeira vez em sua história, o Bahia embolsará mais R$ 9.922.500,00 em premiação.

Confira os valores referentes a cada fase da Copa do Brasil 2025

Quartas de final

  • Grupo I (Série A): R$ 4.740.750
  • Grupo II (Série B): R$ 4.740.750
  • Grupo III (clubes participantes da Série C, D e outros): R$ 4.740.750

Semifinal

  • Grupo I (Série A): R$ 9.922.500
  • Grupo II (Série B): R$ 9.922.500
  • Grupo III (clubes participantes da Série C, D e outros): R$ 9.922.500

Final (vice-campeão)

  • Grupo I (Série A): R$ 33.075.000
  • Grupo II (Série B): R$ 33.075.000
  • Grupo III (clubes participantes da Série C, D e outros): R$ 33.075.000

Final (campeão)

  • Grupo I (Série A): R$ 77.175.000
  • Grupo II (Série B): R$ 77.175.000
  • Grupo III (clubes participantes da Série C, D e outros): R$ 77.175.000

