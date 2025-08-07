DE SAÍDA!
Bahia confirma venda de meio-campista para o futebol europeu
Meio-campista é negociado após empréstimos, mas Esquadrão mantém 50% dos direitos do atleta
Por Téo Mazzoni
Conforme apurado pelo Portal A TARDE, o meio-campista Diego Rosa está de saída do Bahia de forma definitiva. O Esquadrão confirmou a transferência do jogador para o Apoel FC, do Chipre, na manhã desta quinta-feira, 7.
Contratado em 2023, no primeiro ciclo de contratações do Grupo City à frente do clube, o Tricolor de Aço vai manter 50% dos direitos econômicos do atleta e terá direito a bônus por metas alcançadas em seu novo clube. Os valores da negociação não foram informados.
O atleta estava defendendo as cores do Internacional desde o início da atual temporada, por empréstimo, mas não se firmou sob o comando do treinador Roger Machado.
Leia Também:
No Bahia, Diego Rosa teve uma passagem cercada de muita expectativa, mas de pouco retorno esportivo, disputando 30 jogos e contribuindo com apenas um gol.
Durante seu período como jogador do clube, o meio-campista atuou mais vezes (37 partidas), somando os dois empréstimos — para o Lommel SK, da Bélgica, e para o Internacional — do que pelo próprio Tricolor de Aço.
Em nota, o Esquadrão agradeceu ao atleta pelos serviços prestados e desejou sorte em seu novo desafio.
