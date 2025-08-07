Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

DE SAÍDA!

Bahia confirma venda de meio-campista para o futebol europeu

Meio-campista é negociado após empréstimos, mas Esquadrão mantém 50% dos direitos do atleta

Por Téo Mazzoni

07/08/2025 - 8:38 h | Atualizada em 07/08/2025 - 10:34
O Bahia confirmou a saída definitiva de Diego Rosa para o Apoel FC, do Chipre. O clube baiano manterá 50% dos direitos econômicos do meia e poderá lucrar com metas futuras.
O Bahia confirmou a saída definitiva de Diego Rosa para o Apoel FC, do Chipre. O clube baiano manterá 50% dos direitos econômicos do meia e poderá lucrar com metas futuras. -

Conforme apurado pelo Portal A TARDE, o meio-campista Diego Rosa está de saída do Bahia de forma definitiva. O Esquadrão confirmou a transferência do jogador para o Apoel FC, do Chipre, na manhã desta quinta-feira, 7.

Contratado em 2023, no primeiro ciclo de contratações do Grupo City à frente do clube, o Tricolor de Aço vai manter 50% dos direitos econômicos do atleta e terá direito a bônus por metas alcançadas em seu novo clube. Os valores da negociação não foram informados.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O atleta estava defendendo as cores do Internacional desde o início da atual temporada, por empréstimo, mas não se firmou sob o comando do treinador Roger Machado.

Leia Também:

Favoritos fora! Veja quem avançou às quartas da Copa do Brasil
Ceni se antecipa à CBF e propõe solução para aliviar maratona do Bahia
Ceni traça plano para evitar queda de rendimento do Bahia como em 2024

No Bahia, Diego Rosa teve uma passagem cercada de muita expectativa, mas de pouco retorno esportivo, disputando 30 jogos e contribuindo com apenas um gol.

Durante seu período como jogador do clube, o meio-campista atuou mais vezes (37 partidas), somando os dois empréstimos — para o Lommel SK, da Bélgica, e para o Internacional — do que pelo próprio Tricolor de Aço.

Em nota, o Esquadrão agradeceu ao atleta pelos serviços prestados e desejou sorte em seu novo desafio.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Apoel Bahia Diego Rosa Futebol grupo city transferência

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
O Bahia confirmou a saída definitiva de Diego Rosa para o Apoel FC, do Chipre. O clube baiano manterá 50% dos direitos econômicos do meia e poderá lucrar com metas futuras.
Play

Assista lances de Kauê Furquim, a joia que o Bahia 'roubou' do Corinthians

O Bahia confirmou a saída definitiva de Diego Rosa para o Apoel FC, do Chipre. O clube baiano manterá 50% dos direitos econômicos do meia e poderá lucrar com metas futuras.
Play

Vídeo: tiros interrompem jogo do Mundial Sub-20 de Polo Aquático em Salvador

O Bahia confirmou a saída definitiva de Diego Rosa para o Apoel FC, do Chipre. O clube baiano manterá 50% dos direitos econômicos do meia e poderá lucrar com metas futuras.
Play

Salatiel: de carrasco a esperança do América-RN na Série D 2025

O Bahia confirmou a saída definitiva de Diego Rosa para o Apoel FC, do Chipre. O clube baiano manterá 50% dos direitos econômicos do meia e poderá lucrar com metas futuras.
Play

Ex-jogador do Santos dá voadora em suposto ladrão; assista vídeo

x