Bahia confirma venda de meio-campista para o futebol europeu

O Bahia confirmou a saída definitiva de Diego Rosa para o Apoel FC, do Chipre. O clube baiano manterá 50% dos direitos econômicos do meia e poderá lucrar com metas futuras. - Foto: Tiago Caldas /EC Bahia

Conforme apurado pelo Portal A TARDE, o meio-campista Diego Rosa está de saída do Bahia de forma definitiva. O Esquadrão confirmou a transferência do jogador para o Apoel FC, do Chipre, na manhã desta quinta-feira, 7.

Contratado em 2023, no primeiro ciclo de contratações do Grupo City à frente do clube, o Tricolor de Aço vai manter 50% dos direitos econômicos do atleta e terá direito a bônus por metas alcançadas em seu novo clube. Os valores da negociação não foram informados.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O atleta estava defendendo as cores do Internacional desde o início da atual temporada, por empréstimo, mas não se firmou sob o comando do treinador Roger Machado.

No Bahia, Diego Rosa teve uma passagem cercada de muita expectativa, mas de pouco retorno esportivo, disputando 30 jogos e contribuindo com apenas um gol.

Durante seu período como jogador do clube, o meio-campista atuou mais vezes (37 partidas), somando os dois empréstimos — para o Lommel SK, da Bélgica, e para o Internacional — do que pelo próprio Tricolor de Aço.

Em nota, o Esquadrão agradeceu ao atleta pelos serviços prestados e desejou sorte em seu novo desafio.