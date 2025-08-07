Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CLASSIFICADOS DEFINIDOS!

Favoritos fora! Veja quem avançou às quartas da Copa do Brasil

Bahia, Corinthians, Fluminense, Athletico-PR e Atlético-MG asseguraram vaga na próxima fase

Por Redação

07/08/2025 - 7:44 h
Com zebras e decisões nos pênaltis, a Copa do Brasil 2025 teve cinco classificados às quartas nesta quarta, 6. Flamengo e Palmeiras deram adeus. Bahia, Corinthians, Flu, Galo e Athletico seguem vivos. Veja os detalhes e próximos jogos.
Com zebras e decisões nos pênaltis, a Copa do Brasil 2025 teve cinco classificados às quartas nesta quarta, 6. Flamengo e Palmeiras deram adeus. Bahia, Corinthians, Flu, Galo e Athletico seguem vivos. Veja os detalhes e próximos jogos. -

A Copa do Brasil 2025 conheceu seus primeiros classificados para as quartas de final na noite desta quarta-feira, 6. Além do Bahia, outras quatro equipes garantiram uma vaga entre os oito primeiros colocados do torneio: Atlético-MG, Corinthians, Athletico-PR e Fluminense. Enquanto isso, dois dos favoritos ao título, Flamengo e Palmeiras, deram adeus à competição.

A definição das últimas duas vagas acontecerá nesta quinta-feira, 7. O Vasco enfrenta o CSA às 20h, em São Januário, no Rio de Janeiro. Logo depois, às 21h, CRB e Cruzeiro duelam no Estádio Rei Pelé, em Maceió. Ambos os confrontos prometem equilíbrio e emoção.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Os jogos

O Atlético-MG protagonizou um dos duelos mais aguardados da rodada e, mesmo derrotado por 1 a 0 no tempo regulamentar — com gol de Cebolinha na Arena MRV —, devolveu a eliminação sofrida na final de 2024 ao Flamengo. A classificação veio nos pênaltis, por 4 a 3, após erros de Samuel Lino e Wallace Yan pelo Rubro-Negro. Coube ao goleiro Everson cobrar com categoria e converter a penalidade que selou a vaga do Galo entre os oito melhores.

Outro gigante que caiu em casa foi o Palmeiras. No Allianz Parque, o Corinthians venceu por 2 a 0 com gols de Matheus Bidu e Gustavo Henrique, confirmando a classificação após ter vencido o jogo de ida por 1 a 0, com gol de Memphis Depay. O placar agregado de 3 a 0 garantiu ao time de Dorival Jr uma vaga tranquila nas quartas. Agora, o Alvinegro aguarda o sorteio para conhecer seu próximo adversário.

Leia Também:

Vitória empata com o Cruzeiro-PB na estreia da Copa do Nordeste Sub-20
Ceni se antecipa à CBF e propõe solução para aliviar maratona do Bahia
Carrascos de Ceni, Flamengo e São Paulo dão adeus à Copa do Brasil

O Athletico-PR também avançou em duelo emocionante diante do São Paulo. Depois de vencer por 1 a 0 no tempo normal, com golaço de Esquivel de fora da área, o Furacão levou a melhor nas penalidades. O goleiro Santos foi o herói da classificação ao defender três cobranças, incluindo a de Jandrei, selando o avanço rubro-negro com todos os pênaltis convertidos.

No Maracanã, Fluminense e Internacional empataram em 1 a 1, mas o resultado favoreceu o time carioca, que havia vencido a ida por 2 a 1 no Beira-Rio. Canobbio abriu o placar para o Flu, e Alan Patrick empatou de pênalti para o Colorado, mas o placar agregado de 3 a 2 levou o Tricolor das Laranjeiras à próxima fase.

Próximas fases

O calendário da Copa do Brasil prevê as quartas de final nos dias 27 de agosto e 11 de setembro. As semifinais serão disputadas em 5 e 19 de outubro, enquanto as finais 2 e 9 de novembro.

Premiação da Copa do Brasil

1ª fase | 80 clubes

  • Grupo I (Série A): R$ 1.543.500
  • Grupo II (Série B): R$ 1.378.125
  • Grupo III (clubes participantes da Série C, D e outros): R$ 830.000

2ª fase | 40 clubes

  • Grupo I (Série A): R$ 1.874.250
  • Grupo II (Série B): R$ 1.543.500
  • Grupo III (clubes participantes da Série C, D e outros): R$ 1.000.000

3ª fase | 20 clubes + 12 clubes = 32 clubes

  • Grupo I (Série A): R$ 2.315.250
  • Grupo II (Série B): R$ 2.315.250
  • Grupo III (clubes participantes da Série C, D e outros): R$ 2.315.250

Oitavas de final

  • Grupo I (Série A): R$ 3.638.250
  • Grupo II (Série B): R$ 3.638.250
  • Grupo III (clubes participantes da Série C, D e outros): R$ 3.638.250

Quartas de final

  • Grupo I (Série A): R$ 4.740.750
  • Grupo II (Série B): R$ 4.740.750
  • Grupo III (clubes participantes da Série C, D e outros): R$ 4.740.750

Semifinal

  • Grupo I (Série A): R$ 9.922.500
  • Grupo II (Série B): R$ 9.922.500
  • Grupo III (clubes participantes da Série C, D e outros): R$ 9.922.500

Final (vice-campeão)

  • Grupo I (Série A): R$ 33.075.000
  • Grupo II (Série B): R$ 33.075.000
  • Grupo III (clubes participantes da Série C, D e outros): R$ 33.075.000

Final (campeão)

  • Grupo I (Série A): R$ 77.175.000
  • Grupo II (Série B): R$ 77.175.000
  • Grupo III (clubes participantes da Série C, D e outros): R$ 77.175.000

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

atlético-mg x flamengo hoje flamengo eliminado copa do brasil 2025 onde assistir atlético-mg x flamengo ao vivo quartas de final copa do brasil 2025 resultado atlético-mg x flamengo copa do brasil

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Com zebras e decisões nos pênaltis, a Copa do Brasil 2025 teve cinco classificados às quartas nesta quarta, 6. Flamengo e Palmeiras deram adeus. Bahia, Corinthians, Flu, Galo e Athletico seguem vivos. Veja os detalhes e próximos jogos.
Play

Assista lances de Kauê Furquim, a joia que o Bahia 'roubou' do Corinthians

Com zebras e decisões nos pênaltis, a Copa do Brasil 2025 teve cinco classificados às quartas nesta quarta, 6. Flamengo e Palmeiras deram adeus. Bahia, Corinthians, Flu, Galo e Athletico seguem vivos. Veja os detalhes e próximos jogos.
Play

Vídeo: tiros interrompem jogo do Mundial Sub-20 de Polo Aquático em Salvador

Com zebras e decisões nos pênaltis, a Copa do Brasil 2025 teve cinco classificados às quartas nesta quarta, 6. Flamengo e Palmeiras deram adeus. Bahia, Corinthians, Flu, Galo e Athletico seguem vivos. Veja os detalhes e próximos jogos.
Play

Salatiel: de carrasco a esperança do América-RN na Série D 2025

Com zebras e decisões nos pênaltis, a Copa do Brasil 2025 teve cinco classificados às quartas nesta quarta, 6. Flamengo e Palmeiras deram adeus. Bahia, Corinthians, Flu, Galo e Athletico seguem vivos. Veja os detalhes e próximos jogos.
Play

Ex-jogador do Santos dá voadora em suposto ladrão; assista vídeo

x