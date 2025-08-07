CLASSIFICADOS DEFINIDOS!
Favoritos fora! Veja quem avançou às quartas da Copa do Brasil
Bahia, Corinthians, Fluminense, Athletico-PR e Atlético-MG asseguraram vaga na próxima fase
Por Redação
A Copa do Brasil 2025 conheceu seus primeiros classificados para as quartas de final na noite desta quarta-feira, 6. Além do Bahia, outras quatro equipes garantiram uma vaga entre os oito primeiros colocados do torneio: Atlético-MG, Corinthians, Athletico-PR e Fluminense. Enquanto isso, dois dos favoritos ao título, Flamengo e Palmeiras, deram adeus à competição.
A definição das últimas duas vagas acontecerá nesta quinta-feira, 7. O Vasco enfrenta o CSA às 20h, em São Januário, no Rio de Janeiro. Logo depois, às 21h, CRB e Cruzeiro duelam no Estádio Rei Pelé, em Maceió. Ambos os confrontos prometem equilíbrio e emoção.
Os jogos
O Atlético-MG protagonizou um dos duelos mais aguardados da rodada e, mesmo derrotado por 1 a 0 no tempo regulamentar — com gol de Cebolinha na Arena MRV —, devolveu a eliminação sofrida na final de 2024 ao Flamengo. A classificação veio nos pênaltis, por 4 a 3, após erros de Samuel Lino e Wallace Yan pelo Rubro-Negro. Coube ao goleiro Everson cobrar com categoria e converter a penalidade que selou a vaga do Galo entre os oito melhores.
Outro gigante que caiu em casa foi o Palmeiras. No Allianz Parque, o Corinthians venceu por 2 a 0 com gols de Matheus Bidu e Gustavo Henrique, confirmando a classificação após ter vencido o jogo de ida por 1 a 0, com gol de Memphis Depay. O placar agregado de 3 a 0 garantiu ao time de Dorival Jr uma vaga tranquila nas quartas. Agora, o Alvinegro aguarda o sorteio para conhecer seu próximo adversário.
O Athletico-PR também avançou em duelo emocionante diante do São Paulo. Depois de vencer por 1 a 0 no tempo normal, com golaço de Esquivel de fora da área, o Furacão levou a melhor nas penalidades. O goleiro Santos foi o herói da classificação ao defender três cobranças, incluindo a de Jandrei, selando o avanço rubro-negro com todos os pênaltis convertidos.
No Maracanã, Fluminense e Internacional empataram em 1 a 1, mas o resultado favoreceu o time carioca, que havia vencido a ida por 2 a 1 no Beira-Rio. Canobbio abriu o placar para o Flu, e Alan Patrick empatou de pênalti para o Colorado, mas o placar agregado de 3 a 2 levou o Tricolor das Laranjeiras à próxima fase.
Próximas fases
O calendário da Copa do Brasil prevê as quartas de final nos dias 27 de agosto e 11 de setembro. As semifinais serão disputadas em 5 e 19 de outubro, enquanto as finais 2 e 9 de novembro.
Premiação da Copa do Brasil
1ª fase | 80 clubes
- Grupo I (Série A): R$ 1.543.500
- Grupo II (Série B): R$ 1.378.125
- Grupo III (clubes participantes da Série C, D e outros): R$ 830.000
2ª fase | 40 clubes
- Grupo I (Série A): R$ 1.874.250
- Grupo II (Série B): R$ 1.543.500
- Grupo III (clubes participantes da Série C, D e outros): R$ 1.000.000
3ª fase | 20 clubes + 12 clubes = 32 clubes
- Grupo I (Série A): R$ 2.315.250
- Grupo II (Série B): R$ 2.315.250
- Grupo III (clubes participantes da Série C, D e outros): R$ 2.315.250
Oitavas de final
- Grupo I (Série A): R$ 3.638.250
- Grupo II (Série B): R$ 3.638.250
- Grupo III (clubes participantes da Série C, D e outros): R$ 3.638.250
Quartas de final
- Grupo I (Série A): R$ 4.740.750
- Grupo II (Série B): R$ 4.740.750
- Grupo III (clubes participantes da Série C, D e outros): R$ 4.740.750
Semifinal
- Grupo I (Série A): R$ 9.922.500
- Grupo II (Série B): R$ 9.922.500
- Grupo III (clubes participantes da Série C, D e outros): R$ 9.922.500
Final (vice-campeão)
- Grupo I (Série A): R$ 33.075.000
- Grupo II (Série B): R$ 33.075.000
- Grupo III (clubes participantes da Série C, D e outros): R$ 33.075.000
Final (campeão)
- Grupo I (Série A): R$ 77.175.000
- Grupo II (Série B): R$ 77.175.000
- Grupo III (clubes participantes da Série C, D e outros): R$ 77.175.000
