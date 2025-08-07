IGUALOU
Vitória empata com o Cruzeiro-PB na estreia da Copa do Nordeste Sub-20
O centroavante Francisco Emanoel marca dois e garante ponto somado na Paraíba
Por Marcello Góis
Com dois gols do centroavante Francisco Emanoel, o Vitória ficou no empate por 2 a 2 com o Cruzeiro-PB, na últita quarta-feira, 7, pela estreia da Copa do Nordeste Sub-20. A partida foi realizada no Estádio AMigão, em João Pessoa-PB, e marcou o início da caminhada rubro-negra no retorno da competição regional.
O time paraibano saiu na frente aos 32 minutos do primeiro tempo, com Juninho, em cobrança de pênalti. No início da etapa complementar, aos 6, Emanoel aproveitou o rebote do goleiro adversário para empatar o jogo. O Cruzeiro voltou a ficar na frente aos 21, com Gustavo, que havia acabado de entrar em campo.
O Colossal, porém, mostrou poder de reação e buscou a igualdade mais uma vez. Aos 37, após cobrança de falta de Gean, a defesa do Cruzeiro falhou e Emanoel, atento na pequena área, marcou seu segundo gol na partida e fechou o placar.
O técnico Rodrigo Chagas escalou o Sub-20 do Leão com David Barbosa; Gean, Messias, Jadson e Wanderson; Edenilson, Wendell e Lucas Lohan; Cabrobó, Vinícius e Francisco Emanoel.
O próximo compromisso do Leão da Barra será no dia 14 de agosto, uma quinta-feira, às 16h, no Barradão, contra o Americano-MA, pela 2ª rodada do Nordestão Sub-20.
