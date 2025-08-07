Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

IGUALOU

Vitória empata com o Cruzeiro-PB na estreia da Copa do Nordeste Sub-20

O centroavante Francisco Emanoel marca dois e garante ponto somado na Paraíba

Por Marcello Góis

07/08/2025 - 7:14 h
O centroavante Francisco Emanoel marcou os dois gols na estreia rubro-negra no Nordestão Sub-20
O centroavante Francisco Emanoel marcou os dois gols na estreia rubro-negra no Nordestão Sub-20 -

Com dois gols do centroavante Francisco Emanoel, o Vitória ficou no empate por 2 a 2 com o Cruzeiro-PB, na últita quarta-feira, 7, pela estreia da Copa do Nordeste Sub-20. A partida foi realizada no Estádio AMigão, em João Pessoa-PB, e marcou o início da caminhada rubro-negra no retorno da competição regional.

O time paraibano saiu na frente aos 32 minutos do primeiro tempo, com Juninho, em cobrança de pênalti. No início da etapa complementar, aos 6, Emanoel aproveitou o rebote do goleiro adversário para empatar o jogo. O Cruzeiro voltou a ficar na frente aos 21, com Gustavo, que havia acabado de entrar em campo.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O Colossal, porém, mostrou poder de reação e buscou a igualdade mais uma vez. Aos 37, após cobrança de falta de Gean, a defesa do Cruzeiro falhou e Emanoel, atento na pequena área, marcou seu segundo gol na partida e fechou o placar.

O técnico Rodrigo Chagas escalou o Sub-20 do Leão com David Barbosa; Gean, Messias, Jadson e Wanderson; Edenilson, Wendell e Lucas Lohan; Cabrobó, Vinícius e Francisco Emanoel.

O próximo compromisso do Leão da Barra será no dia 14 de agosto, uma quinta-feira, às 16h, no Barradão, contra o Americano-MA, pela 2ª rodada do Nordestão Sub-20.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Copa do Nordeste Sub-20 Cruzeiro-PB x Vitória Francisco Emanoel

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
O centroavante Francisco Emanoel marcou os dois gols na estreia rubro-negra no Nordestão Sub-20
Play

Assista lances de Kauê Furquim, a joia que o Bahia 'roubou' do Corinthians

O centroavante Francisco Emanoel marcou os dois gols na estreia rubro-negra no Nordestão Sub-20
Play

Vídeo: tiros interrompem jogo do Mundial Sub-20 de Polo Aquático em Salvador

O centroavante Francisco Emanoel marcou os dois gols na estreia rubro-negra no Nordestão Sub-20
Play

Salatiel: de carrasco a esperança do América-RN na Série D 2025

O centroavante Francisco Emanoel marcou os dois gols na estreia rubro-negra no Nordestão Sub-20
Play

Ex-jogador do Santos dá voadora em suposto ladrão; assista vídeo

x