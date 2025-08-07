Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ALTERNATIVA

Ceni se antecipa à CBF e propõe solução para aliviar maratona do Bahia

Treinador voltou a criticar o calendário do futebol brasileiro em entrevista coletiva

Por Lucas Vilas Boas

07/08/2025 - 1:08 h | Atualizada em 07/08/2025 - 11:22
Rogério Ceni, técnico do Bahia
Rogério Ceni, técnico do Bahia -

A emblemática queda de desempenho do Bahia no segundo turno do Campeonato Brasileiro do ano passado voltou à tona na entrevista coletiva do técnico Rogério Ceni após o empate em 0 a 0 contra o Retrô, que classificou o Tricolor às quartas de final da Copa do Brasil.

Ao ser questionado sobre o que pode frear a queda de desempenho do Bahia nesta temporada e impedir que o cenário se repita, Ceni apontou o possível retorno do lesionado Erick Pulga e reiterou a necessidade de reforços para dar mais fôlego e intensidade à equipe na virada de turno.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O treinador também destacou o desgaste físico dos jogadores causado pela intensa maratona de jogos da temporada e criticou a possibilidade de o duelo atrasado contra o Vasco, pela 16ª rodada do Brasileirão, ser remarcado entre os confrontos contra Fluminense e Corinthians — o que quebraria a primeira semana inteira de treinos desde a pausa para a Copa do Mundo de Clubes, entre junho e julho.

"Tem uma semana [livre], mas estão tentando colocar o jogo contra o Vasco, mas não vão conseguir fazer isso também, a gente teria uma semana para tentar recuperar alguma coisa, está todo mundo esgotado. Talvez não consigam colocar o jogo do Vasco, espero que tenham o mínimo de respeito", disse o treinador.

Leia Também:

Ceni se antecipa à CBF e propõe solução para aliviar maratona do Bahia
Ceni traça plano para evitar queda de rendimento do Bahia como em 2024
Rogério Ceni revela preocupação no Bahia após "chutes inofensivos"

Além de criticar a possível decisão da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Rogério Ceni sugeriu que os confrontos atrasados – contra Vasco (16ª rodada) e Internacional (14ª rodada) – sejam realizados durante a próxima data Fifa, que vai de 1º a 9 de setembro, período reservado para as Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

Vale mencionar que ainda haverá outras duas datas Fifa em 2025: de 6 a 14 de outubro e de 10 a 18 de novembro.

"Tem data Fifa com intervalos grandes, a gente prefere trabalhar na data Fifa do que trabalhar mais um jogo em 60 e poucas horas, ainda mais pelos defalques e lesões que a gente têm", completou.

O Esquadrão de Aço tem três dias para se preparar visando o jogo contra o Fluminense, marcado para o próximo sábado, 9, às 21h, na Arena Fonte Nova, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bahia campeonato brasileiro Rogério Ceni

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Rogério Ceni, técnico do Bahia
Play

Assista lances de Kauê Furquim, a joia que o Bahia 'roubou' do Corinthians

Rogério Ceni, técnico do Bahia
Play

Vídeo: tiros interrompem jogo do Mundial Sub-20 de Polo Aquático em Salvador

Rogério Ceni, técnico do Bahia
Play

Salatiel: de carrasco a esperança do América-RN na Série D 2025

Rogério Ceni, técnico do Bahia
Play

Ex-jogador do Santos dá voadora em suposto ladrão; assista vídeo

x