Ceni se antecipa à CBF e propõe solução para aliviar maratona do Bahia

A emblemática queda de desempenho do Bahia no segundo turno do Campeonato Brasileiro do ano passado voltou à tona na entrevista coletiva do técnico Rogério Ceni após o empate em 0 a 0 contra o Retrô, que classificou o Tricolor às quartas de final da Copa do Brasil.

Ao ser questionado sobre o que pode frear a queda de desempenho do Bahia nesta temporada e impedir que o cenário se repita, Ceni apontou o possível retorno do lesionado Erick Pulga e reiterou a necessidade de reforços para dar mais fôlego e intensidade à equipe na virada de turno.

O treinador também destacou o desgaste físico dos jogadores causado pela intensa maratona de jogos da temporada e criticou a possibilidade de o duelo atrasado contra o Vasco, pela 16ª rodada do Brasileirão, ser remarcado entre os confrontos contra Fluminense e Corinthians — o que quebraria a primeira semana inteira de treinos desde a pausa para a Copa do Mundo de Clubes, entre junho e julho.

"Tem uma semana [livre], mas estão tentando colocar o jogo contra o Vasco, mas não vão conseguir fazer isso também, a gente teria uma semana para tentar recuperar alguma coisa, está todo mundo esgotado. Talvez não consigam colocar o jogo do Vasco, espero que tenham o mínimo de respeito", disse o treinador.

Além de criticar a possível decisão da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Rogério Ceni sugeriu que os confrontos atrasados – contra Vasco (16ª rodada) e Internacional (14ª rodada) – sejam realizados durante a próxima data Fifa, que vai de 1º a 9 de setembro, período reservado para as Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

Vale mencionar que ainda haverá outras duas datas Fifa em 2025: de 6 a 14 de outubro e de 10 a 18 de novembro.

"Tem data Fifa com intervalos grandes, a gente prefere trabalhar na data Fifa do que trabalhar mais um jogo em 60 e poucas horas, ainda mais pelos defalques e lesões que a gente têm", completou.

O Esquadrão de Aço tem três dias para se preparar visando o jogo contra o Fluminense, marcado para o próximo sábado, 9, às 21h, na Arena Fonte Nova, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.