Ceni traça plano para evitar queda de rendimento do Bahia como em 2024
Treinador destacou a importância de ter "energia" no segundo turno do Campeonato Brasileiro
Por Lucas Vilas Boas
G-4 do Campeonato Brasileiro, quartas de final da Copa do Brasil e vivo na Copa do Nordeste: esse é o cenário do Bahia para o final do primeiro turno do Brasileirão. Questionado sobre a mudança de período — pivô da queda de desempenho do Tricolor na temporada passada — o técnico Rogério Ceni revelou as estratégias que o clube pretende adotar para evitar uma nova queda drástica de rendimento em 2025.
Após o empate em 0 a 0 contra o Retrô, que garantiu a vaga do Esquadrão de Aço às quartas de final da Copa do Brasil, Ceni destacou o retorno de Pulga, lesionado, e insistiu na necessidade de mais uma contratação para o setor ofensivo visando dar um gás ao Tricolor nesta reta final de primeiro turno.
"Se nós conseguirmos recuperar alguns jogadores, se tivermos a volta do Pulga, Cadu [diretor de futebol] está se esforçando para trazer mais uma opção de frente, está se dedicando, trabalhando, viajando, está atrás para trazer mais uma opção para a gente ter mais energia para enfrentar essa maratona", disse o treinador.
Mesmo vivo em três competições na temporada, o Bahia fechou o ciclo internacional e não disputa mais a Libertadores ou até mesmo a Sul-Americana. Em entrevista coletiva, Ceni destacou que as equipes eliminadas de "torneios paralelos" possuem a vantagem de contar com calendário mais fácil de sustentar.
"É Copa do Brasil, tem a Copa do Nordeste, tem o Campeonato Brasileiro, a gente vai fazer de tudo para que o Bahia não caia [de rendimento]. O 2º turno do Brasileirão é sempre mais difícil, as equipes que continuam em competições paralelas vão se desgastando e aquelas que foram eliminadas — ou aquelas que têm um elenco mais numeroso — vão tentando se sustentar", disse Ceni.
"O 2º turno do Campeonato Brasileiro tende a ser, para a maioria das equipes, mais difícil. A não ser para aquelas que jogam só de sábado em sábado, porque aí consegue dar descanso e ter energia para o jogo. Estamos tentando, o Cadu está viajando e buscando. Espero que a gente consiga buscar uma peça ou outra, ter energia para brigar jogo a jogo e melhorar na parte ofensiva porque estamos deixando a desejar", completou.
Antes de encerrar o primeiro turno do Campeonato Brasileiro, o Bahia ainda encara o Fluminense, no próximo sábado, 9, às 21h, na Arena Fonte Nova, e mais dois jogos atrasados. O Tricolor visita o Vasco, fora de casa, pela 16ª rodada, e o Internacional, em Salvador, pela 14ª rodada.
