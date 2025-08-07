Bahia vai vencer o Fluminense? Saiba os palpites das IAs

Bahia e Fluminense se enfrentam pela 19ª rodada do Brasileirão - Foto: Rafael Rodrigues I EC Bahia

Em dia de Bahia e Vitória, o que mais se ouve é a famosa pergunta “e o jogo hoje, vai ser quanto?”. Na ansiedade de prever o resultado antes do final dos noventa minutos, toda opinião é bem-vinda, e ajuda pelo menos um pouco a se preparar para a grande decisão. Os palpites vêm, inclusive, de inteligências artificiais, que fazem sua própria curadoria dos dados disponíveis na internet para “chutar” o resultado das partidas.

Bahia e Fluminense se enfrentam pela 19ª rodada do Brasileirão, ambos após se classificarem com empates para as quartas de final da Copa do Brasil. No Brasileirão, o Bahia está no G-4, somando 29 pontos, enquanto o Flu mira o G-6 da nona posição com 23 pontos até aqui. A bola rola na Arena Fonte Nova neste sábado, 9, às 21h, e as IAs já deram suas opiniões sobre o resultado, concordando no placar.

Para o ChatGPT, vai dar Esquadrão, e por 2 a 1 no placar final. "Jogando em casa na Fonte Nova, o Bahia entra com leve favoritismo, especialmente pelo momento vivido pelas duas equipes", inicia.

"O Tricolor baiano tem sido bastante consistente como mandante no Brasileirão, onde construiu boa parte dos seus pontos e se mantém na parte de cima da tabela. O apoio da torcida em Salvador costuma pesar, e isso deve ser um fator determinante neste sábado", continua.

Já o Fluminense tem tido problemas defensivos e baixa produção ofensiva, o que pode ser fatal contra um adversário veloz e organizado como o Bahia. Com isso, a expectativa é de um jogo equilibrado em alguns momentos, mas com o Bahia aproveitando melhor as chances", completa.

Para a Meta AI, inteligência artificial do WhatsApp, também vai dar Bahia, mas por 2 a 0: "O Bahia está em boa fase, ocupando a 4ª posição na tabela com 29 pontos, enquanto o Fluminense está em 9º lugar com 23 pontos".

"O Bahia tem um desempenho sólido em casa, e deve aproveitar a oportunidade para somar mais três pontos e se manter entre os primeiros colocados, enquanto o Fluminense precisa vencer para se aproximar do pelotão de frente", avalia.