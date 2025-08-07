Enquete: o Bahia consegue vencer o Fluminense no Brasileirão?

O Bahia encara o Fluminense na 19ª rodada do Brasileirão - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

O Bahia vem se mantendo no G-4, e tem contra o Fluminense a próxima chance de não descer da quarta posição. Com 29 pontos até aqui, o Tricolor encara o Flu, na nona posição da tabela com 23 pontos, na Fonte Nova neste sábado, 9, às 21h, pela 19ª rodada do Brasileirão.

Com ambos os times vindo de empates que classificaram para as quartas de final da Copa do Brasil, sendo o Bahia contra o Retrô e o Flu contra o Internacional, a missão é subir ainda mais na tabela, com ambos os clubes na primeira metade.

Em campo, até ex aparece - é a primeira vez em que Everaldo, ex-Bahia, volta à Fonte Nova e encontra o antigo time depois de sair, enquanto vive uma boa fase no Flu tendo sido responsável pelo gol que garantiu a última vitória do clube no Brasileiro.