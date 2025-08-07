Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

VOTE

Enquete: o Bahia consegue vencer o Fluminense no Brasileirão?

Opine no resultado da partida entre Bahia e Fluminense neste sábado, 9, na Arena Fonte Nova

Por Marina Branco

07/08/2025 - 13:40 h
O Bahia encara o Fluminense na 19ª rodada do Brasileirão
O Bahia encara o Fluminense na 19ª rodada do Brasileirão -

O Bahia vem se mantendo no G-4, e tem contra o Fluminense a próxima chance de não descer da quarta posição. Com 29 pontos até aqui, o Tricolor encara o Flu, na nona posição da tabela com 23 pontos, na Fonte Nova neste sábado, 9, às 21h, pela 19ª rodada do Brasileirão.

Com ambos os times vindo de empates que classificaram para as quartas de final da Copa do Brasil, sendo o Bahia contra o Retrô e o Flu contra o Internacional, a missão é subir ainda mais na tabela, com ambos os clubes na primeira metade.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Em campo, até ex aparece - é a primeira vez em que Everaldo, ex-Bahia, volta à Fonte Nova e encontra o antigo time depois de sair, enquanto vive uma boa fase no Flu tendo sido responsável pelo gol que garantiu a última vitória do clube no Brasileiro.

Leia Também:

Bahia lança camisa vermelha em homenagem a Glauber Rocha; veja
Bahia vai vencer o Fluminense? Saiba os palpites das IAs
Bahia pode alcançar marca inédita contra o Fluminense no Brasileirão

Resultados Parciais

O Bahia consegue vencer o Fluminense no Brasileirão e ficar no G-4?

Enquete

O Bahia consegue vencer o Fluminense no Brasileirão e ficar no G-4?

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Brasileirão EC Bahia Fluminense

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
O Bahia encara o Fluminense na 19ª rodada do Brasileirão
Play

Assista lances de Kauê Furquim, a joia que o Bahia 'roubou' do Corinthians

O Bahia encara o Fluminense na 19ª rodada do Brasileirão
Play

Vídeo: tiros interrompem jogo do Mundial Sub-20 de Polo Aquático em Salvador

O Bahia encara o Fluminense na 19ª rodada do Brasileirão
Play

Salatiel: de carrasco a esperança do América-RN na Série D 2025

O Bahia encara o Fluminense na 19ª rodada do Brasileirão
Play

Ex-jogador do Santos dá voadora em suposto ladrão; assista vídeo

x