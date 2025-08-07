Vitória avalia rescisão de Jean Mota e terá reunião com representantes

Jean Mota defendeu o Vitória em 2024 - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Entre contratações que não tiveram o rendimento esperado, Jean Mota é um dos jogadores vinculados ao Vitória que estão emprestados. De acordo com informações obtidas pelo Portal A TARDE, o Leão da Barra avalia romper o contrato do meia, que possui vínculo até o fim de 2026.

Conforme apurou o A TARDE, a diretoria rubro-negra terá uma reunião com representantes de Jean Mota e será discutido um acordo para a rescisão. O jogador de 31 anos atualmente está emprestado ao Vila Nova-GO, e, caso encerre de vez seu vínculo com o Rubro-Negro, deixaria o clube goiano.

Uma reportagem publicada pelo UOL Esportes aponta que o Vitória teria dívida de R$ 10 milhões com Jean Mota, mas o clube nega a existência de qualquer débito. Esse valor estaria vinculado ao pagamento dos salários do atleta até o término do seu contrato.

Jean Mota no Vitória

Uma das principais contratações do Vitória para 2024, Jean Mota não conseguiu se firmar no time rubro-negro e foi perdendo espaço ao longo da temporada. Com a camisa vermelha e preta, o meio-campista disputou apenas 19 jogos, sendo 16 pelo Brasileirão Série A.

Fora dos planos do clube baiano em 2025, Mota foi emprestado ao Vila Nova e atualmente disputa a Série B. Pelo Tigre, o jogador participou de 16 partidas.