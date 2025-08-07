Vitória segue sem Matheuzinho e laterais para enfrentar o São Paulo

Elenco rubro-negro durante atividade no CT Manoel Pontes Tanajura - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O elenco do Vitória realizou mais uma sessão de treinos de olho no confronto contra o São Paulo, marcado para este sábado, 9, às 18h30, no Morumbi, válido pela última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro.

As atividades desta quinta-feira, 7, foram divididas em três etapas, com foco na parte tática e finalizações. Na primeira, os jogadores participaram de um aquecimento técnico, com dinâmica de passes rápidos e aceleração, sob comando do preparador físico César Mendes.

Na sequência, o técnico Fábio Carille promoveu um trabalho de construção ofensiva, com ênfase em cruzamentos e finalizações. A atividade visou aprimorar a movimentação e a tomada de decisão no terço final do campo.

Para encerrar o treino, os titulares praticaram bolas paradas ofensivas, enquanto os demais atletas participaram de um exercício específico de chutes a gol, com foco na precisão e força nas finalizações.

A comissão técnica tem duas dúvidas para a partida. Com fascite plantar, o meia Matheuzinho segue em observação pelo departamento médico e dificilmente viaja com a delegação para a capital paulista.

Outra dúvida é o lateral-direito Claudinho, que está acometido de uma entorse no tornozelo direito e que não treinou durante a semana.

Vetado pelo DM, o paraguaio Raul Cáceres está com uma lesão muscular. Ele já iniciou tratamento e não tem previsão de retorno. Ele forçou o terceiro amarelo e estaria suspenso caso reunisse condições de jogo.

A equipe conclui a semana de preparação na manhã desta sexta-feira, 8, na Toca do Leão. Após o almoço, a delegação embarca para a capital paulista.

Com o andamento da rodada, o Leão da Barra caiu uma casa e agora ocupa a 16ª colocação, com 18 pontos somados em 18 rodadas disputadas.