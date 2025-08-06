Vitória tem problema na lateral-direita para enfrentar o São Paulo

Claudinho entreou no segundo tempo do jogo contra o Palmeiras já lesionado

O técnico Fábio Carille terá um quebra-cabeça para montar a lateral-direita do Vitória no confronto diante do São Paulo, marcado para o próximo sábado, 9, às 18h30, no Morumbi, pela 18ª rodada do Brasileirão. O setor está desfalcado por motivos físicos e disciplinares, com os dois principais nomes da posição em tratamento no departamento médico.

Raul Cáceres fora por lesão e suspensão

Titular absoluto do setor, Raul Cáceres está vetado tanto pelo departamento médico quanto pelo departamento disciplinar. O lateral sofreu uma lesão muscular e, para complicar ainda mais, recebeu o terceiro cartão amarelo na última rodada, ficando automaticamente suspenso.

A ausência dupla gera um impacto direto na estrutura defensiva da equipe, que já tem convivido com alto índice de desgaste físico ao longo das últimas semanas.

Claudinho é dúvida com entorse

Substituto imediato na lateral-direita, Claudinho também preocupa. O jogador terminou o último jogo com uma entorse no tornozelo direito e está em tratamento. De acordo com o próprio Carille, o atleta precisou de injeção para suportar a dor e seguir em campo no segundo tempo da partida passada.

“Claudinho retornou para o segundo tempo com entorse. Precisou de injeção para jogar. Raul já estava fora. Cheguei a conversar com Edu sobre entrar, mas Claudinho suportou até o fim”, revelou Carille em entrevista coletiva após a última partida.

Quem pode aparecer no setor?

Sem Cáceres e com Claudinho como dúvida, Carille estuda alternativas caseiras. O zagueiro Edu, citado pelo treinador, pode ser improvisado na função, ou o time pode adotar uma linha com três defensores e liberar alas mais ofensivas.

Outra possibilidade é acionar alguém da base, mas isso dependerá da avaliação física dos jogadores e do trabalho nos treinos antes da viagem para São Paulo.