FORA?

Matheuzinho pode seguir como desfalque no Vitória; entenda

Meia não participou das últimas duas partidas do Leão da Barra

Por João Grassi

06/08/2025 - 17:52 h | Atualizada em 08/08/2025 - 1:36
Matheuzinho é dúvida para enfrentar o São Paulo
Matheuzinho é dúvida para enfrentar o São Paulo -

Após um dia de folga, a reapresentação do Vitória nesta quarta-feira, 6, no CT Manoel Pontes Tanajura, foi marcada por um treino tático sem a presença de Matheuzinho. Com fascite plantar, o meia desfalcou o time nas últimas duas partidas e tem retorno incerto.

Ainda entregue ao departamento médico, Matheuzinho é dúvida para a partida seguinte no Brasileirão. No próximo sábado, 9, às 18h30, o Leão da Barra visita o São Paulo no Morumbis, pelo encerramento do primeiro turno.

Caso o camisa 10 siga de fora, a tendência é que Ronald seja novamente escalado na função de meia ofensivo. O técnico Fábio Carille também conta com Aitor Cantalapiedra, Romarinho e Ruben Rodrigues para o setor.

Mais desfalques

Além de Matheuzinho, Carille não poderá contar com o lateral-direito Raúl Cáceres, suspenso e lesionado, além do atacante Erick. Autor do segundo gol rubro-negro no empate com o Palmeiras, o ponta-direita está fora do jogo por força contratual, já que pertence ao Tricolor paulista.

Com uma equipe modificada, o Leão chega para enfrentar o São Paulo na 16ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 18 pontos conquistados em 18 rodadas.

x