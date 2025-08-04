Menu
FORA!

Vitória terá desfalque de atacante contra o São Paulo; entenda motivo

Técnico Fábio Carille terá que buscar soluções para o setor ofensivo

Por Marcello Góis

04/08/2025 - 9:55 h
Erick tem sido peça importante do Vitória no time montado pelo técnico Fábio Carille
Erick tem sido peça importante do Vitória no time montado pelo técnico Fábio Carille -

O Vitória já vira a chave após o empate por 2 a 2 com o Palmeiras, no último domingo, 3, no Barradão, e começa a preparação para o confronto contra o São Paulo, fora de casa, no próximo sábado, 9, às 19h30, no Morumbi, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Além do lateral-direito Raul Cáceres, o time deverá perder o atacante Erick força contratual.

Autor de um golaço contra o Palmeiras, o camisa 11 do Leão da Barra pertence ao tricolor paulista e, salvo liberação expressa do clube paulista, não poderá enfrentar seu time de origem por cláusula contratual comum em acordos de empréstimo.

A tendência é que Carille opte por Fabri ou até promova a estreia do espanhol Aitor Cantalapiedra, que já está disponível. Caso se recupere física e clinicamente, Matheuzinho também corre por fora por uma vaga entre os 11 iniciais.

Em sua segunda passagem pelo time Colossal, Erick, de 27 anos, já soma 20 jogos, com dois gols marcados e contribuição direta para gols com duas assistências. Ele já vestiu a camisa rubro-negra em 2018.

Com 18 pontos ganhos, o Vitória ocupa a 15ª colocação na tabela e tenta fechar o turno fora da zona de rebaixamento. Uma vitória fora de casa pode consolidar uma reação sob o comando de Carille, que soma cinco jogos de invencibilidade.

