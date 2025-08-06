Vitória tem 14 derrotas seguidas como visitante contra o São Paulo

Vitória busca vencer o São Paulo como visitante pela primeira vez - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Em busca de vencer fora de casa pela primeira vez no Brasileirão, o Vitória terá uma parada dura neste sábado, 9, pela última rodada do primeiro turno. O Leão da Barra nunca derrotou o São Paulo jogando como visitante, justamente o próximo adversário na Série A.

Em 21 confrontos, sendo 20 deles Morumbis, o Vitória acumula 18 derrotas e três empates. Desde 1997, quando eliminou o São Paulo nas oitavas de final da Copa do Brasil, o Rubro-Negro acumula 14 partidas fora de casa contra os paulistas e perdeu todas.

No total, o São Paulo marcou 53 gols e sofreu somente 16 quando recebeu o Vitória em seus domínios.

O último encontro entre as equipes aconteceu no Campeonato Brasileiro de 2024, quando o São Paulo bateu o Vitória por 2 a 1. O atacante Erick, atualmente emprestado ao Leão pelo Tricolor paulista, marcou um dos gols do jogo.

Alerrandro e Erick durante São Paulo e Vitória em 2024 | Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Duelos entre São Paulo e Vitória com mando do time paulista

São Paulo 5 x 2 Vitória - Brasileirão 1972

São Paulo 3 x 0 Vitória - Brasileirão 1975

São Paulo 0 x 0 Vitória - Brasileirão 1989

São Paulo 4 x 0 Vitória - Brasileirão 1990

São Paulo 2 x 2 Vitória - Brasileirão 1995

São Paulo 2 x 0 Vitória - Brasileirão 1995

São Paulo 2 x 2 Vitória - Copa do Brasil 1997

São Paulo 3 x 1 Vitória - Brasileirão 1997

São Paulo 3 x 0 Vitória - Copa do Brasil 2001

São Paulo 3 x 2 Vitória - Brasileirão 2002

São Paulo 3 x 1 Vitória - Brasileirão 2003

São Paulo 2 x 1 Vitória - Brasileirão 2004

São Paulo 2 x 1 Vitória - Brasileirão 2008

São Paulo 2 x 0 Vitória - Brasileirão 2009

São Paulo 2 x 0 Vitória - Brasileirão 2010

São Paulo 3 x 2 Vitória - Brasileirão 2013

São Paulo 3 x 1 Vitória - Brasileirão 2014

São Paulo 2 x 0 Vitória - Brasileirão 2016

São Paulo 2 x 0 Vitória - Brasileirão 2017

São Paulo 3 x 0 Vitória - Brasileirão 2018

São Paulo 2 x 1 Vitória - Brasileirão 2024

O Vitória volta a visitar o São Paulo às 18h30 do próximo sábado, no Morumbis, pela rodada 19 do Campeonato Brasileiro Série A.