TABU
Vitória tem 14 derrotas seguidas como visitante contra o São Paulo
Leão da Barra volta a enfrentar o time paulista no próximo sábado, 9, no Morumbis
Por João Grassi
Em busca de vencer fora de casa pela primeira vez no Brasileirão, o Vitória terá uma parada dura neste sábado, 9, pela última rodada do primeiro turno. O Leão da Barra nunca derrotou o São Paulo jogando como visitante, justamente o próximo adversário na Série A.
Em 21 confrontos, sendo 20 deles Morumbis, o Vitória acumula 18 derrotas e três empates. Desde 1997, quando eliminou o São Paulo nas oitavas de final da Copa do Brasil, o Rubro-Negro acumula 14 partidas fora de casa contra os paulistas e perdeu todas.
No total, o São Paulo marcou 53 gols e sofreu somente 16 quando recebeu o Vitória em seus domínios.
O último encontro entre as equipes aconteceu no Campeonato Brasileiro de 2024, quando o São Paulo bateu o Vitória por 2 a 1. O atacante Erick, atualmente emprestado ao Leão pelo Tricolor paulista, marcou um dos gols do jogo.
Leia Também:
Duelos entre São Paulo e Vitória com mando do time paulista
- São Paulo 5 x 2 Vitória - Brasileirão 1972
- São Paulo 3 x 0 Vitória - Brasileirão 1975
- São Paulo 0 x 0 Vitória - Brasileirão 1989
- São Paulo 4 x 0 Vitória - Brasileirão 1990
- São Paulo 2 x 2 Vitória - Brasileirão 1995
- São Paulo 2 x 0 Vitória - Brasileirão 1995
- São Paulo 2 x 2 Vitória - Copa do Brasil 1997
- São Paulo 3 x 1 Vitória - Brasileirão 1997
- São Paulo 3 x 0 Vitória - Copa do Brasil 2001
- São Paulo 3 x 2 Vitória - Brasileirão 2002
- São Paulo 3 x 1 Vitória - Brasileirão 2003
- São Paulo 2 x 1 Vitória - Brasileirão 2004
- São Paulo 2 x 1 Vitória - Brasileirão 2008
- São Paulo 2 x 0 Vitória - Brasileirão 2009
- São Paulo 2 x 0 Vitória - Brasileirão 2010
- São Paulo 3 x 2 Vitória - Brasileirão 2013
- São Paulo 3 x 1 Vitória - Brasileirão 2014
- São Paulo 2 x 0 Vitória - Brasileirão 2016
- São Paulo 2 x 0 Vitória - Brasileirão 2017
- São Paulo 3 x 0 Vitória - Brasileirão 2018
- São Paulo 2 x 1 Vitória - Brasileirão 2024
O Vitória volta a visitar o São Paulo às 18h30 do próximo sábado, no Morumbis, pela rodada 19 do Campeonato Brasileiro Série A.
