Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

TABU

Vitória tem 14 derrotas seguidas como visitante contra o São Paulo

Leão da Barra volta a enfrentar o time paulista no próximo sábado, 9, no Morumbis

Por João Grassi

06/08/2025 - 15:35 h | Atualizada em 06/08/2025 - 16:04
Vitória busca vencer o São Paulo como visitante pela primeira vez
Vitória busca vencer o São Paulo como visitante pela primeira vez -

Em busca de vencer fora de casa pela primeira vez no Brasileirão, o Vitória terá uma parada dura neste sábado, 9, pela última rodada do primeiro turno. O Leão da Barra nunca derrotou o São Paulo jogando como visitante, justamente o próximo adversário na Série A.

Em 21 confrontos, sendo 20 deles Morumbis, o Vitória acumula 18 derrotas e três empates. Desde 1997, quando eliminou o São Paulo nas oitavas de final da Copa do Brasil, o Rubro-Negro acumula 14 partidas fora de casa contra os paulistas e perdeu todas.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

No total, o São Paulo marcou 53 gols e sofreu somente 16 quando recebeu o Vitória em seus domínios.

O último encontro entre as equipes aconteceu no Campeonato Brasileiro de 2024, quando o São Paulo bateu o Vitória por 2 a 1. O atacante Erick, atualmente emprestado ao Leão pelo Tricolor paulista, marcou um dos gols do jogo.

Alerrandro e Erick durante São Paulo e Vitória em 2024
Alerrandro e Erick durante São Paulo e Vitória em 2024 | Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Leia Também:

Cáceres tem lesão confirmada e desfalca o Vitória sem data para voltar
Vitória encerra 1º turno melhor que 2024, mas ainda busca evolução
Inspirado nos anos 90, Vitória lança novo terceiro uniforme

Duelos entre São Paulo e Vitória com mando do time paulista

  • São Paulo 5 x 2 Vitória - Brasileirão 1972
  • São Paulo 3 x 0 Vitória - Brasileirão 1975
  • São Paulo 0 x 0 Vitória - Brasileirão 1989
  • São Paulo 4 x 0 Vitória - Brasileirão 1990
  • São Paulo 2 x 2 Vitória - Brasileirão 1995
  • São Paulo 2 x 0 Vitória - Brasileirão 1995
  • São Paulo 2 x 2 Vitória - Copa do Brasil 1997
  • São Paulo 3 x 1 Vitória - Brasileirão 1997
  • São Paulo 3 x 0 Vitória - Copa do Brasil 2001
  • São Paulo 3 x 2 Vitória - Brasileirão 2002
  • São Paulo 3 x 1 Vitória - Brasileirão 2003
  • São Paulo 2 x 1 Vitória - Brasileirão 2004
  • São Paulo 2 x 1 Vitória - Brasileirão 2008
  • São Paulo 2 x 0 Vitória - Brasileirão 2009
  • São Paulo 2 x 0 Vitória - Brasileirão 2010
  • São Paulo 3 x 2 Vitória - Brasileirão 2013
  • São Paulo 3 x 1 Vitória - Brasileirão 2014
  • São Paulo 2 x 0 Vitória - Brasileirão 2016
  • São Paulo 2 x 0 Vitória - Brasileirão 2017
  • São Paulo 3 x 0 Vitória - Brasileirão 2018
  • São Paulo 2 x 1 Vitória - Brasileirão 2024

O Vitória volta a visitar o São Paulo às 18h30 do próximo sábado, no Morumbis, pela rodada 19 do Campeonato Brasileiro Série A.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

campeonato brasileiro ec vitória São Paulo fc

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Vitória busca vencer o São Paulo como visitante pela primeira vez
Play

Assista lances de Kauê Furquim, a joia que o Bahia 'roubou' do Corinthians

Vitória busca vencer o São Paulo como visitante pela primeira vez
Play

Vídeo: tiros interrompem jogo do Mundial Sub-20 de Polo Aquático em Salvador

Vitória busca vencer o São Paulo como visitante pela primeira vez
Play

Salatiel: de carrasco a esperança do América-RN na Série D 2025

Vitória busca vencer o São Paulo como visitante pela primeira vez
Play

Ex-jogador do Santos dá voadora em suposto ladrão; assista vídeo

x