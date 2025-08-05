Inspirado nos anos 90, Vitória lança novo terceiro uniforme

Novo terceiro uniforme do Vitória - Foto: Igor Pola/Volt Sport

O Vitória lançou, nesta terça-feira, 5, o novo terceiro uniforme para a temporada 2025. Desenvolvida pela fornecedora esportiva Volt Sport, a peça integra a 'Coleção Anos 90', linha especial que homenageia a importante década da história rubro-negra. Os preços são a partir de R$ 329,99.

Predominantemente preta, a camisa apresenta grafismos geométricos por todo o tecido, criando textura e profundidade visual. Detalhes em vermelho destacam-se nas mangas, na gola em 'V' e na barra inferior, com escudo bordado.

“Criamos essa camisa pensando em quem carrega o Vitória no coração, dentro e fora do estádio. É uma peça que traduz a garra e o orgulho da torcida, com um estilo que conversa com as novas gerações. O espírito dos anos 90 está presente em cada detalhe, mas com uma leitura moderna e urbana”, afirma Fernando Kleimmann, sócio-diretor da Volt Sport.

| Foto: Igor Pola/Volt Sport

De acordo com o Leão da Barra, a nova camisa integra uma coleção exclusiva desenvolvida para nove clubes brasileiros, com o objetivo de despertar a "memória afetiva do futebol e promover um diálogo entre gerações por meio da moda esportiva contemporânea".

O novo uniforme estará disponível nas versões masculina, feminina, plus size e infantil-juvenil. As vendas serão realizadas pelo e-commerce da marca e em lojas físicas.