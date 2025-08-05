NOVIDADE
Inspirado nos anos 90, Vitória lança novo terceiro uniforme
Nova peça do Leão da Barra integra a 'Coleção Anos 90'
Por João Grassi
O Vitória lançou, nesta terça-feira, 5, o novo terceiro uniforme para a temporada 2025. Desenvolvida pela fornecedora esportiva Volt Sport, a peça integra a 'Coleção Anos 90', linha especial que homenageia a importante década da história rubro-negra. Os preços são a partir de R$ 329,99.
Predominantemente preta, a camisa apresenta grafismos geométricos por todo o tecido, criando textura e profundidade visual. Detalhes em vermelho destacam-se nas mangas, na gola em 'V' e na barra inferior, com escudo bordado.
“Criamos essa camisa pensando em quem carrega o Vitória no coração, dentro e fora do estádio. É uma peça que traduz a garra e o orgulho da torcida, com um estilo que conversa com as novas gerações. O espírito dos anos 90 está presente em cada detalhe, mas com uma leitura moderna e urbana”, afirma Fernando Kleimmann, sócio-diretor da Volt Sport.
De acordo com o Leão da Barra, a nova camisa integra uma coleção exclusiva desenvolvida para nove clubes brasileiros, com o objetivo de despertar a "memória afetiva do futebol e promover um diálogo entre gerações por meio da moda esportiva contemporânea".
O novo uniforme estará disponível nas versões masculina, feminina, plus size e infantil-juvenil. As vendas serão realizadas pelo e-commerce da marca e em lojas físicas.
Esse sentimento não nasceu ontem. Ele vem de longe. 🕰️— EC Vitória (@ECVitoria) August 5, 2025
A nova camisa 3 é uma viagem no tempo pra lembrar por que a gente nunca deixou de acreditar. É manto com alma.
Pra quem cresceu nas arquibancadas e carrega o Vitória no coração desde sempre.
🛒 Já disponível no site oficial… pic.twitter.com/O3Rh33ZfuQ
