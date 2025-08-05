Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

PONTOS CORRIDOS

Campanha do Vitória não evitaria queda em nenhuma edição da Série A

Leão da Barra atualmente está fora do Z-4, mas vê concorrentes com jogos atrasados

Por João Grassi

05/08/2025 - 16:01 h | Atualizada em 05/08/2025 - 16:20
Bola do Campeonato Brasileiro
Bola do Campeonato Brasileiro -

Fora da zona de rebaixamento, o Vitória não perdeu nenhum jogo nas últimas cinco rodadas da Série A. Contudo, o time comandado por Fábio Carille encontra dificuldade de converter as boas atuações em resultados positivos. A campanha do Leão da Barra, até então, não seria suficiente para escapar da queda à Série B em nenhuma edição do atual formato do Campeonato Brasileiro.

Desde que o Brasileirão passou a ser disputado com 20 equipes, em 2006, a pior equipe não rebaixada foi o Ceará de 2019. O Vozão fez 39 pontos e teve aproveitamento de cerca de 34,2%. A campanha do Vitória em 2025 é de 18 pontos em 18 partidas — conquistando cerca de 33,33% da pontuação que disputou. Caso mantenha esse ritmo, terminaria o campeonato com apenas 38 pontos.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Desde que os pontos corridos foram implementados no Brasileiro da Série A, em 2003, apenas a primeira edição neste formato não contou com quatro rebaixados. De 2004 para cá, nenhuma equipe que teve o atual aproveitamento do Leão da Barra escapou do rebaixamento.

“A gente fica chateado [com o resultado], sim, mas é não ser pessimista, ser otimista. Trabalhar mais ainda aquilo que deu certo e mais ainda trabalhar aquilo que pode ser melhorado para que a gente seja mais consistente no jogo todo", comentou Carille após o empate com o Palmeiras, no último domingo, 3.

Fábio Carille, técnico do Vitória
Fábio Carille, técnico do Vitória | Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Leia Também:

Falhas na bola aérea atormentam o Vitória na Série A; veja números
Hemoba faz ação para doação de sangue e cadastro de medula no Barradão
Entenda por que Bahia segue com atrasos e Vitória fecha 1º turno
Vitória lança pré-venda misteriosa da nova camisa padrão 3 para 2025

Adversários com jogos atrasados

Apesar de estar na 16ª colocação e fora do Z-4, o Vitória vê seus concorrentes na parte baixa da tabela com possibilidades de ultrapassá-lo. O Vasco da Gama, 17º colocado, tem dois jogos atrasados e pode passar o Leão da Barra vencendo apenas um deles.

Na 18ª posição, o Fortaleza acumula uma partida a menos que o Vitória e poderia ultrapassar o Rubro-Negro se vencer este jogo. No entanto, vale lembrar que apenas um desses três compromissos atrasados já tem data marcada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Vitória possui jogos a mais que os concorrentes na parte de baixo da tabela
Vitória possui jogos a mais que os concorrentes na parte de baixo da tabela | Foto: Reprodução/Google
  • Juventude x Vasco da Gama - 20/08, às 19h, no Alfredo Jaconi
  • Atlético MG x Fortaleza - sem data
  • Vasco da Gama x Bahia - sem data

Próximo jogo do Vitória

O Vitória volta a campo no próximo sábado, 9, às 18h30, contra o São Paulo. A partida será realizada no Morumbis, na capital paulista, válida pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Caso vença seu jogo e a depender dos resultados da rodada, o Leão da Barra pode abrir mais vantagem para os concorrentes com jogos atrasados.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

campeonato brasileiro ec vitória Rebaixamento

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Bola do Campeonato Brasileiro
Play

Assista lances de Kauê Furquim, a joia que o Bahia 'roubou' do Corinthians

Bola do Campeonato Brasileiro
Play

Vídeo: tiros interrompem jogo do Mundial Sub-20 de Polo Aquático em Salvador

Bola do Campeonato Brasileiro
Play

Salatiel: de carrasco a esperança do América-RN na Série D 2025

Bola do Campeonato Brasileiro
Play

Ex-jogador do Santos dá voadora em suposto ladrão; assista vídeo

x