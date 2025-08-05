Campanha do Vitória não evitaria queda em nenhuma edição da Série A

Bola do Campeonato Brasileiro - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Fora da zona de rebaixamento, o Vitória não perdeu nenhum jogo nas últimas cinco rodadas da Série A. Contudo, o time comandado por Fábio Carille encontra dificuldade de converter as boas atuações em resultados positivos. A campanha do Leão da Barra, até então, não seria suficiente para escapar da queda à Série B em nenhuma edição do atual formato do Campeonato Brasileiro.

Desde que o Brasileirão passou a ser disputado com 20 equipes, em 2006, a pior equipe não rebaixada foi o Ceará de 2019. O Vozão fez 39 pontos e teve aproveitamento de cerca de 34,2%. A campanha do Vitória em 2025 é de 18 pontos em 18 partidas — conquistando cerca de 33,33% da pontuação que disputou. Caso mantenha esse ritmo, terminaria o campeonato com apenas 38 pontos.

Desde que os pontos corridos foram implementados no Brasileiro da Série A, em 2003, apenas a primeira edição neste formato não contou com quatro rebaixados. De 2004 para cá, nenhuma equipe que teve o atual aproveitamento do Leão da Barra escapou do rebaixamento.

“A gente fica chateado [com o resultado], sim, mas é não ser pessimista, ser otimista. Trabalhar mais ainda aquilo que deu certo e mais ainda trabalhar aquilo que pode ser melhorado para que a gente seja mais consistente no jogo todo", comentou Carille após o empate com o Palmeiras, no último domingo, 3.

Adversários com jogos atrasados

Apesar de estar na 16ª colocação e fora do Z-4, o Vitória vê seus concorrentes na parte baixa da tabela com possibilidades de ultrapassá-lo. O Vasco da Gama, 17º colocado, tem dois jogos atrasados e pode passar o Leão da Barra vencendo apenas um deles.

Na 18ª posição, o Fortaleza acumula uma partida a menos que o Vitória e poderia ultrapassar o Rubro-Negro se vencer este jogo. No entanto, vale lembrar que apenas um desses três compromissos atrasados já tem data marcada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Juventude x Vasco da Gama - 20/08, às 19h, no Alfredo Jaconi

Atlético MG x Fortaleza - sem data

Vasco da Gama x Bahia - sem data

Próximo jogo do Vitória

O Vitória volta a campo no próximo sábado, 9, às 18h30, contra o São Paulo. A partida será realizada no Morumbis, na capital paulista, válida pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Caso vença seu jogo e a depender dos resultados da rodada, o Leão da Barra pode abrir mais vantagem para os concorrentes com jogos atrasados.