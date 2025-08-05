PONTOS CORRIDOS
Campanha do Vitória não evitaria queda em nenhuma edição da Série A
Leão da Barra atualmente está fora do Z-4, mas vê concorrentes com jogos atrasados
Por João Grassi
Fora da zona de rebaixamento, o Vitória não perdeu nenhum jogo nas últimas cinco rodadas da Série A. Contudo, o time comandado por Fábio Carille encontra dificuldade de converter as boas atuações em resultados positivos. A campanha do Leão da Barra, até então, não seria suficiente para escapar da queda à Série B em nenhuma edição do atual formato do Campeonato Brasileiro.
Desde que o Brasileirão passou a ser disputado com 20 equipes, em 2006, a pior equipe não rebaixada foi o Ceará de 2019. O Vozão fez 39 pontos e teve aproveitamento de cerca de 34,2%. A campanha do Vitória em 2025 é de 18 pontos em 18 partidas — conquistando cerca de 33,33% da pontuação que disputou. Caso mantenha esse ritmo, terminaria o campeonato com apenas 38 pontos.
Desde que os pontos corridos foram implementados no Brasileiro da Série A, em 2003, apenas a primeira edição neste formato não contou com quatro rebaixados. De 2004 para cá, nenhuma equipe que teve o atual aproveitamento do Leão da Barra escapou do rebaixamento.
“A gente fica chateado [com o resultado], sim, mas é não ser pessimista, ser otimista. Trabalhar mais ainda aquilo que deu certo e mais ainda trabalhar aquilo que pode ser melhorado para que a gente seja mais consistente no jogo todo", comentou Carille após o empate com o Palmeiras, no último domingo, 3.
Leia Também:
Adversários com jogos atrasados
Apesar de estar na 16ª colocação e fora do Z-4, o Vitória vê seus concorrentes na parte baixa da tabela com possibilidades de ultrapassá-lo. O Vasco da Gama, 17º colocado, tem dois jogos atrasados e pode passar o Leão da Barra vencendo apenas um deles.
Na 18ª posição, o Fortaleza acumula uma partida a menos que o Vitória e poderia ultrapassar o Rubro-Negro se vencer este jogo. No entanto, vale lembrar que apenas um desses três compromissos atrasados já tem data marcada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).
- Juventude x Vasco da Gama - 20/08, às 19h, no Alfredo Jaconi
- Atlético MG x Fortaleza - sem data
- Vasco da Gama x Bahia - sem data
Próximo jogo do Vitória
O Vitória volta a campo no próximo sábado, 9, às 18h30, contra o São Paulo. A partida será realizada no Morumbis, na capital paulista, válida pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Caso vença seu jogo e a depender dos resultados da rodada, o Leão da Barra pode abrir mais vantagem para os concorrentes com jogos atrasados.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes