Hemoba faz ação para doação de sangue e cadastro de medula no Barradão

Hemóvel estará no Barradão para doação de sangue e medula - Foto: Divulgação / EC Vitória

A torcida do Vitória terá uma nova oportunidade de exercer sua solidariedade. Nos dias 13 e 14 de agosto, das 8h às 17h, a unidade móvel da Fundação de Hematologia e Hemoterapia da Bahia (Hemoba) estará estacionada na Academia do Leão, no bairro de Canabrava, para mais uma campanha de doação de sangue e cadastro de medula óssea. A ação faz parte de uma parceria entre o rubro-negro baiano e o Governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde da Bahia (Sesab).

De acordo com o diretor Social e de Ações Comunitárias do Vitória, Mário Bello, a mobilização acontece em um momento importante para o sistema de saúde estadual, que enfrenta queda nos estoques de sangue.

“É uma iniciativa que salva vidas. O Vitória, como clube popular e comprometido com causas sociais, assume seu papel de convocar a torcida para um gesto simples, mas essencial”, destacou.

A estrutura do Hemóvel permite a coleta de até 120 bolsas de sangue por dia, durante uma jornada de oito horas. Além da doação convenciona na unidade móvel, os interessados poderão se cadastrar como possíveis doadores de medula óssea.

Nesse processo, uma amostra de sangue é coletada para análise genética e inserida no Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea (Redome). Em caso de compatibilidade com algum paciente, o voluntário é acionado para o transplante.

A campanha reforça o compromisso do Vitória com ações comunitárias que ultrapassam os limites do campo. É também uma oportunidade para que torcedores e simpatizantes contribuam com o sistema público de saúde.

Serviço

O quê: Doação de sangue e cadastro de medula óssea

Quando: Dias 13 e 14 de agosto (terça e quarta-feira)

Horário: Das 8h às 17h

Onde: Academia do Leão – Canabrava

Realização: Hemoba, Sesab e Esporte Clube Vitória