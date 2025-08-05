GRANA ENTRANDO?
Lateral que pertence ao Vitória recebe proposta da Europa; saiba quem
Defensor de 28 anos está emprestado para uma equipe que disputa a Série B
Por João Grassi
Um dos jogadores que pertence ao Vitória e está emprestado, Willean Lepo recebeu uma proposta do futebol europeu. Segundo informações do Canto Rubro-Negro, o APOEL, clube do Chipre, tenta a contratação do lateral-direito de 28 anos.
Ainda de acordo com o canal, a proposta do APOEL é de R$ 4 milhões. Caso Lepo aceite a oferta, o Leão da Barra já receberia os valores no momento da saída dele para o Chipre. O Goiás, contudo, tenta convencer o atleta a permanecer até o final do Brasileirão Série B.
Se o Goiás conseguir manter o defensor, teria a obrigação de compra junto ao Vitória pelo mesmo valor oferecido pelos cipriotas. Titular e peça importante na equipe goiana, Lepo já disputou 31 jogos na temporada, sendo 16 delas pela Segundona.
Comprado por R$ 2,5 milhões pelo Rubro-Negro em 2024, Willean Lepo atou em 29 partidas com a camisa vermelha e preta.
