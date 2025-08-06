Menu
POSSIBILIDADE

Novo lateral do Vitória deverá ser opção contra o São Paulo; entenda

Defensor já fez exames médicos e está prestes a ser oficializado pelo rubro-negro baiano

Por Marcello Góis

06/08/2025 - 17:06 h
Lateral-esquerdo Ramon durante treinamento no Internacional
Lateral-esquerdo Ramon durante treinamento no Internacional -

O Vitória está prestes a oficializar mais um reforço para a sequência do Brasileirão O lateral-esquerdo Ramon já realizou os exames médicos e aguarda apenas a regularização no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF para ser anunciado de forma oficial. O jogador chega por empréstimo do Internacional até o final de 2025, com opção de compra fixada em 1,5 milhão de euros por 50% dos direitos econômicos.

Ramon pertence ao Internacional, que o contratou no início desta temporada junto ao Cuiabá, também por 1,5 milhão de euros. No entanto, com poucas oportunidades no clube gaúcho. Foram apenas 12 partidas disputadas em 2025, o lateral foi liberado para buscar mais minutos em outro clube da Série A.

O rubro-negro baiano costurou um acordo com opção de compra e, nos bastidores, trata o negócio como uma oportunidade de mercado para fortalecer um setor que já vinha sendo mapeado desde a reabertura da janela.

Por estar em atividade e treinando normalmente no Internacional, Ramon chega em boas condições físicas. Caso sua documentação seja regularizada a tempo, ele já poderá estrear no próximo sábado. 9, contra o São Paulo, no Morumbi, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Fábio Carille avalia positivamente a chegada do jogador, que se encaixa no perfil de lateral que atua em linha de quatro, com força física, bom apoio ofensivo e disciplina tática.

Com a chegada de Ramon, o Leão da Barra passa a contar com três laterais-esquerdos no elenco principal, o titular Maykon Jesus, além do jovem formado na base Kauan Victor.

lateral-esquerdo opção ramon São Paulo x Vitória

x