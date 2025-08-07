Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ADVERSÁRIO MODIFICADO

São Paulo perde titular e deve ter time alternativo contra o Vitória

Próximo adversário do Leão atravessa uma sequência forte de jogos na temporada

Por João Grassi

07/08/2025 - 16:59 h | Atualizada em 07/08/2025 - 17:23
Arboleda sofreu uma lesão muscular na derrota e eliminação para o Athletico
Arboleda sofreu uma lesão muscular na derrota e eliminação para o Athletico -

Próximo adversário do Vitória no Campeonato Brasileiro, o São Paulo perdeu um jogador importante na eliminação para o Athletico na Copa do Brasil. Titular na equipe de Hernán Crespo, o zagueiro Arboleda sofreu uma lesão muscular e está fora do jogo deste sábado, 9, pelo Brasileirão.

Vindo de cinco vitórias nos últimos seis jogos, o São Paulo atravessa uma maratona neste momento da temporada. Na próxima terça-feira, 12, o Tricolor paulista encara o Atlético Nacional pela partida de ida das oitavas de final da Copa Libertadores, na Colômbia.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Com a Libertadores sendo prioridade, Crespo deve optar por uma equipe alternativa diante do Leão da Barra. Um time provável tem: Rafael; Ferraresi, Alan Franco e Sabino; Cedric Soares, Marcos Antônio, Rodriguinho, Pablo Maia e Enzo Díaz; Gonzalo Tapia e André Silva.

Leia Também:

Com investimento bilionário, projeto da Arena Barradão é apresentado
Vitória segue sem Matheuzinho e laterais para enfrentar o São Paulo
Vitória tem problema na lateral-direita para enfrentar o São Paulo

A boa notícia para o São Paulo é o provável retorno do meia-atacante Lucas Moura, que estava lesionado e tende a ganhar minutos contra o Vitória. O jogador de 32 anos deve iniciar no banco e entrar no decorrer do confronto em busca de ritmo para enfrentar o Atlético Nacional.

Lucas Moura deve ter minutos contra o Vitória
Lucas Moura deve ter minutos contra o Vitória | Foto: Rubens Chiri/SPFC

Quando será o jogo?

São Paulo e Vitória se enfrentam às 18h30 do próximo sábado, pela rodada 19 do Campeonato Brasileiro, no Morumbis. O Leão da Barra chega para enfrentar o Tricolor na 16ª colocação da Série A, com 18 pontos conquistados em 18 rodadas.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

campeonato brasileiro ec vitória São Paulo fc

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Arboleda sofreu uma lesão muscular na derrota e eliminação para o Athletico
Play

Assista lances de Kauê Furquim, a joia que o Bahia 'roubou' do Corinthians

Arboleda sofreu uma lesão muscular na derrota e eliminação para o Athletico
Play

Vídeo: tiros interrompem jogo do Mundial Sub-20 de Polo Aquático em Salvador

Arboleda sofreu uma lesão muscular na derrota e eliminação para o Athletico
Play

Salatiel: de carrasco a esperança do América-RN na Série D 2025

Arboleda sofreu uma lesão muscular na derrota e eliminação para o Athletico
Play

Ex-jogador do Santos dá voadora em suposto ladrão; assista vídeo

x