São Paulo perde titular e deve ter time alternativo contra o Vitória

Arboleda sofreu uma lesão muscular na derrota e eliminação para o Athletico - Foto: Rubens Chiri/SPFC

Próximo adversário do Vitória no Campeonato Brasileiro, o São Paulo perdeu um jogador importante na eliminação para o Athletico na Copa do Brasil. Titular na equipe de Hernán Crespo, o zagueiro Arboleda sofreu uma lesão muscular e está fora do jogo deste sábado, 9, pelo Brasileirão.

Vindo de cinco vitórias nos últimos seis jogos, o São Paulo atravessa uma maratona neste momento da temporada. Na próxima terça-feira, 12, o Tricolor paulista encara o Atlético Nacional pela partida de ida das oitavas de final da Copa Libertadores, na Colômbia.

Com a Libertadores sendo prioridade, Crespo deve optar por uma equipe alternativa diante do Leão da Barra. Um time provável tem: Rafael; Ferraresi, Alan Franco e Sabino; Cedric Soares, Marcos Antônio, Rodriguinho, Pablo Maia e Enzo Díaz; Gonzalo Tapia e André Silva.

A boa notícia para o São Paulo é o provável retorno do meia-atacante Lucas Moura, que estava lesionado e tende a ganhar minutos contra o Vitória. O jogador de 32 anos deve iniciar no banco e entrar no decorrer do confronto em busca de ritmo para enfrentar o Atlético Nacional.

Lucas Moura deve ter minutos contra o Vitória | Foto: Rubens Chiri/SPFC

Quando será o jogo?

São Paulo e Vitória se enfrentam às 18h30 do próximo sábado, pela rodada 19 do Campeonato Brasileiro, no Morumbis. O Leão da Barra chega para enfrentar o Tricolor na 16ª colocação da Série A, com 18 pontos conquistados em 18 rodadas.