Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

NOVO SANTUÁRIO

Com investimento bilionário, projeto da Arena Barradão é apresentado

Representantes do consórcio responsável pelo projeto apresentaram suas ideias e a viabilidade da obra

Por João Grassi

07/08/2025 - 15:20 h | Atualizada em 07/08/2025 - 15:34
Estádio do Barradão
Estádio do Barradão -

O projeto oficial da Arena Barradão foi apresentado na manhã desta quinta-feira, 7, à diretoria do Vitória. Representantes da SD Plan e AR Fast Food, consórcio responsável pela confecção do projeto, apresentaram suas ideias e a viabilidade da obra.

Estiveram presentes na reunião os representantes do consórcio: Juliano Aniteli, representante do Grupo AR (ArFastFood e Ar Locadora), Leonardo Pereira, da SD Arenas, Danilo Carvalho, arquiteto responsável e que representou a SD PLAN, além de Luiz Payoli, consultor do consórcio.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Da diretoria rubro-negra, estiveram presentes o presidente Fábio Mota, o vice-presidente Djalma Abreu, o presidente do conselho fiscal Raimundo Viana e os diretores Antonio Boaventura, Ideraldo Silva, Iuri Matos, Lucas Campos, Mário Bello, Thiago Noronha e Péricles Santana.

De acordo com comunicado oficial do clube, o aporte inicial do consórcio na obra está orçado em R$ 355 mil. Porém, o investimento total ao longo dos 35 anos de administração está estipulado em R$ 1, 4 bilhão.

Fábio Mota, Djalma Abreu e outros dirigentes do Vitória estiveram presentes
Fábio Mota, Djalma Abreu e outros dirigentes do Vitória estiveram presentes | Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Leia Também:

Prefeitura e governo da Bahia apoiam transformação do Barradão em Arena
Fábio Mota projeta data de início das obras da Arena Barradão
Vitória: Arena Barradão terá shopping e restaurante, diz Djalma Abreu

Ainda de acordo com o Leão, o projeto conta com empreendimentos pedidos pela torcida rubro-negra, como shopping, museu, restaurantes, camarotes exclusivos, áreas de convivência e mais. Além disso, a estrutura da Arena será capaz de receber jogos e shows internacionais.

Com investimento bilionário, projeto da Arena Barradão foi apresentado à diretoria rubro-negra
Com investimento bilionário, projeto da Arena Barradão foi apresentado à diretoria rubro-negra | Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Arena Barradão barradão fábio mota

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Estádio do Barradão
Play

Assista lances de Kauê Furquim, a joia que o Bahia 'roubou' do Corinthians

Estádio do Barradão
Play

Vídeo: tiros interrompem jogo do Mundial Sub-20 de Polo Aquático em Salvador

Estádio do Barradão
Play

Salatiel: de carrasco a esperança do América-RN na Série D 2025

Estádio do Barradão
Play

Ex-jogador do Santos dá voadora em suposto ladrão; assista vídeo

x