NOVO SANTUÁRIO
Com investimento bilionário, projeto da Arena Barradão é apresentado
Representantes do consórcio responsável pelo projeto apresentaram suas ideias e a viabilidade da obra
Por João Grassi
O projeto oficial da Arena Barradão foi apresentado na manhã desta quinta-feira, 7, à diretoria do Vitória. Representantes da SD Plan e AR Fast Food, consórcio responsável pela confecção do projeto, apresentaram suas ideias e a viabilidade da obra.
Estiveram presentes na reunião os representantes do consórcio: Juliano Aniteli, representante do Grupo AR (ArFastFood e Ar Locadora), Leonardo Pereira, da SD Arenas, Danilo Carvalho, arquiteto responsável e que representou a SD PLAN, além de Luiz Payoli, consultor do consórcio.
Da diretoria rubro-negra, estiveram presentes o presidente Fábio Mota, o vice-presidente Djalma Abreu, o presidente do conselho fiscal Raimundo Viana e os diretores Antonio Boaventura, Ideraldo Silva, Iuri Matos, Lucas Campos, Mário Bello, Thiago Noronha e Péricles Santana.
De acordo com comunicado oficial do clube, o aporte inicial do consórcio na obra está orçado em R$ 355 mil. Porém, o investimento total ao longo dos 35 anos de administração está estipulado em R$ 1, 4 bilhão.
Ainda de acordo com o Leão, o projeto conta com empreendimentos pedidos pela torcida rubro-negra, como shopping, museu, restaurantes, camarotes exclusivos, áreas de convivência e mais. Além disso, a estrutura da Arena será capaz de receber jogos e shows internacionais.
O projeto oficial da Arena Barradão foi apresentado na manhã desta quinta-feira (7) à Diretoria do Esporte Clube Vitória. Representantes da SD Plan e AR Fast Food, consórcio responsável pela confecção do projeto, apresentaram suas ideias e a viabilidade da obra.— EC Vitória (@ECVitoria) August 7, 2025
Estiveram… pic.twitter.com/vOupRDp49b
