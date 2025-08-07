Com investimento bilionário, projeto da Arena Barradão é apresentado

Estádio do Barradão - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O projeto oficial da Arena Barradão foi apresentado na manhã desta quinta-feira, 7, à diretoria do Vitória. Representantes da SD Plan e AR Fast Food, consórcio responsável pela confecção do projeto, apresentaram suas ideias e a viabilidade da obra.

Estiveram presentes na reunião os representantes do consórcio: Juliano Aniteli, representante do Grupo AR (ArFastFood e Ar Locadora), Leonardo Pereira, da SD Arenas, Danilo Carvalho, arquiteto responsável e que representou a SD PLAN, além de Luiz Payoli, consultor do consórcio.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Da diretoria rubro-negra, estiveram presentes o presidente Fábio Mota, o vice-presidente Djalma Abreu, o presidente do conselho fiscal Raimundo Viana e os diretores Antonio Boaventura, Ideraldo Silva, Iuri Matos, Lucas Campos, Mário Bello, Thiago Noronha e Péricles Santana.

De acordo com comunicado oficial do clube, o aporte inicial do consórcio na obra está orçado em R$ 355 mil. Porém, o investimento total ao longo dos 35 anos de administração está estipulado em R$ 1, 4 bilhão.

Fábio Mota, Djalma Abreu e outros dirigentes do Vitória estiveram presentes | Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Ainda de acordo com o Leão, o projeto conta com empreendimentos pedidos pela torcida rubro-negra, como shopping, museu, restaurantes, camarotes exclusivos, áreas de convivência e mais. Além disso, a estrutura da Arena será capaz de receber jogos e shows internacionais.

Com investimento bilionário, projeto da Arena Barradão foi apresentado à diretoria rubro-negra | Foto: Victor Ferreira / EC Vitória