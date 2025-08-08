Suspenso por dois anos, ex-Ba-Vi é apresentado em clube da Série B

Cuiabá anuncia lateral ex-Ba-Vi após 2 anos de suspensão - Foto: Reprodução

O lateral-direito Nino Paraíba está de volta ao futebol profissional. Aos 39 anos, o experiente jogador foi oficialmente apresentado como novo reforço do Cuiabá para a sequência da temporada. A contratação marca o retorno do atleta aos gramados após cumprir 720 dias de suspensão por envolvimento em um esquema de apostas esportivas.

Veterano conhecido no futebol brasileiro, com passagens por Bahia e Vitória, Nino terá no Dourado a chance de reconstruir sua carreira, agora sob o comando de Guto Ferreira — técnico com quem trabalhou no Esquadrão de Aço.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Nino Paraíba é apresentado como novo reforço do Cuiabá após cumprir 720 dias de suspensão. Lateral de 39 anos promete recomeço e agradece oportunidade. | Foto: Jonathan Domingos / Cuiabá

“Marca um recomeço na minha carreira. Fico muito feliz. O Cuiabá abriu as portas — principalmente o presidente — confiou em mim, me dando essa oportunidade de novo. E só tenho a agradecer a Deus por isso”, afirmou.

Durante o longo período longe das competições, o lateral revelou que não abandonou a preparação física. Determinado, seguiu treinando com um personal trainer, mantendo o foco no retorno ao futebol.

“Desde o ocorrido, eu consegui treinar. Esses 720 dias fiquei treinando com meu personal e nunca parei porque eu sabia que iria voltar. Graças a Deus, tive essa oportunidade aqui no Cuiabá. Eu creio que vou fazer um grande campeonato junto com meus companheiros,” disse Nino.

O jogador também demonstrou aprendizado e maturidade ao refletir sobre o episódio que o afastou dos gramados. Agora, mais experiente, garante que está pronto para corresponder à confiança do clube.

“Com a experiência que tenho, já com 39 anos, não vou mais cometer o erro que cometi lá atrás. Creio que o torcedor do Cuiabá pode acreditar em mim. O que eu vou fazer aqui é dar o meu melhor com a camisa do clube. Não vou decepcionar. Vou agarrar essa oportunidade, dar o meu melhor a cada jogo, a cada treino. Para mim, é uma responsabilidade grande vestir essa camisa,” destacou.

Já integrado ao elenco, Nino afirmou estar fisicamente pronto para entrar em campo, inclusive se necessário de imediato.

“Se for pra mim ir pra esse jogo agora e jogar 45 minutos, estou pronto. Se o Guto Ferreira precisar de 30, estou aqui para ajudar. O que ele precisar, eu estou aí,” garantiu o lateral.

O atleta também acompanhou de perto o desempenho do time na Arena Pantanal e elogiou o grupo comandado por Guto Ferreira. Para ele, o Dourado tem condições de brigar forte na temporada.

“Assisti ao jogo na Arena Pantanal. Vi um grupo muito bom. Estão chegando peças importantes que vão ajudar. O Dourado vai dar trabalho nesse campeonato, e se Deus quiser, vamos buscar esse acesso, que é o mais importante,” projetou.