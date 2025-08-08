Menu
AMISTOSO

Cristiano Ronaldo marca três gols e garante vitória do Al-Nassr; veja

Aos 40 anos, CR7 brilha com hat-trick na vitória por 4 a 0 sobre o Rio Ave

Por Redação

08/08/2025 - 7:26 h
Cristiano Ronaldo foi o destaque da vitória do Al-Nassr sobre o Rio Ave, por 4 a 0, em amistoso de pré-temporada. O craque marcou três gols e comandou a goleada.
Cristiano Ronaldo segue implacável na pré-temporada. Nesta quinta-feira, 7, o astro português marcou três vezes na vitória do Al-Nassr por 4 a 0 sobre o Rio Ave, de Portugal, em amistoso disputado como parte da preparação do clube saudita para a nova temporada.

Assista aos gols do craque:

Mesmo aos 40 anos, CR7 tem sido o grande destaque do Al-Nassr neste início de pré-temporada. No duelo contra os portugueses, ele balançou as redes aos 44 minutos do primeiro tempo, voltou a marcar logo após um pênalti desperdiçado por Sadio Mané na segunda etapa, e fechou sua atuação com chave de ouro ao converter uma penalidade antes de ser substituído. Foi seu primeiro hat-trick na atual fase de preparação.

Quem abriu o placar, no entanto, foi Mohamed Simakan, que aproveitou passe de João Félix aos 15 minutos da etapa inicial para inaugurar o marcador. A partir daí, o domínio do time árabe foi total, com Cristiano comandando as ações ofensivas e selando a vitória com grande autoridade.

The Lion: baiano que quase desistiu da luta chega ao UFC
Dois atletas do Vitória serão julgados pelo Pleno do STJD; entenda
Com Bahia na disputa, saiba classificados às quartas da Copa do Brasil

Esse foi o terceiro amistoso do Al-Nassr nesta fase de preparação. Antes do confronto contra o Rio Ave, a equipe saudita já havia vencido o SK St. Johann, da Áustria, por 5 a 2, e superado o Toulouse, da França, por 2 a 1 — partida na qual Cristiano também deixou sua marca.

Apesar da excelente fase, é importante destacar que os gols marcados em amistosos não entram na contagem oficial de gols na carreira. Atualmente, Cristiano Ronaldo soma 939 gols em 1.282 jogos oficiais.

Al-Nassr al-nassr - rio ave al-nassr x rio ave cristiano ronaldo quantos gols tem cr7

