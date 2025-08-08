Menu
ESPORTES
E AGORA?

Dois atletas do Vitória serão julgados pelo Pleno do STJD; entenda

Lateral e volante terão casos analisados em última instância nesta sexta

Por Marcello Góis

08/08/2025 - 6:57 h
O meia Pepê será julgado pelo STJD por expulsão no Ba-Vi pelo Brasileirão
O meia Pepê será julgado pelo STJD por expulsão no Ba-Vi pelo Brasileirão -

O Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) julgará, nesta sexta-feira, 8, dois jogadores do Vitória. O lateral-direito Claudinho e o volante Pepê por questões disciplinares. A sessão terá início às 10h, na sede do órgão no Rio de Janeiro.

Lateral pode cumprir pena de situação quando defendia ex-clube

Claudinho responde a um processo referente à expulsão quando ainda defendia o Criciúma. Inicialmente, a 6ª Comissão Disciplinar arquivou o caso por prescrição, mas a Procuradoria recorreu e o caso foi reaberto.

No julgamento anterior, o relator defendeu a manutenção do arquivamento, mas um pedido de vista suspendeu a decisão, que será retomada agora.

Volante teve efeito suspensivo após expulsão em clássico

Já o volante Pepê será julgado em última instância no recurso movido pelo jurídico do Vitória contra a suspensão de quatro partidas, aplicada após sua expulsão no Ba-Vi do dia 18 de maio, pelo Brasileirão.

Com efeito suspensivo, o meio-campista atuou nas rodadas seguintes, mas o resultado desta nova análise definirá se a pena será mantida ou não.

Rubro-negro baiano tem compromisso fora de casa

O Leão da Barra volta a campo neste sábado, 9, quando visita o São Paulo, no Morumbi, pela última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Com uma entorse no tornozelo direito, Claudinho deverá ser vetado pelo departamento médico por não reunir condições de jogo.

Titular no empate contra o Palmeiras na última rodada, Pepê depende da definição do julgamento no STJD para saber se viaja para a capital paulista.

Tags:

Claudinho julgamento Pepê STJD vitória

Ver todas

