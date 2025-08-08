Bahia x Fluminense: onde assistir, prováveis escalações e arbitragem

Bahia enfrenta Fluminense pela 19ª rodada do Brasileirão - Foto: Rafael Rodrigues I EC Bahia

Vindo de uma classificação no sufoco contra o Retrô para as quartas de final da Copa do Brasil, o Bahia está de volta ao Brasileirão em um confronto que promete ser complicado. Em casa, na Fonte Nova, o Tricolor encara o Fluminense pela 19ª rodada neste sábado, 9, às 21h.

Na última rodada, foi empate para o Esquadrão, que não saiu do zero a zero contra o lanterna absoluto da competição, o Sport. Do outro lado, o Flu também se classificou para as quartas da Copa do Brasil após empatar com o Internacional e passar pelo placar agregado, além de vencer o Grêmio por 1 a 0 na última rodada do Brasileirão.

Atualmente, o Bahia ocupa a quarta posição da tabela do Brasileirão, acumulando 29 pontos até aqui. Já o Fluminense está mirando no G-6, ocupando a nona posição com 23 pontos e vindo da primeira vitória nas últimas cinco partidas pelo Brasileiro.

No confronto, até lei do ex é prometida - de volta à Fonte Nova pela primeira vez desde que deixou o Bahia, Everaldo vem em boa fase com o Fluminense, tendo sido o responsável por marcar o gol que garantiu a vitória em cima do Grêmio na última partida pelo Brasileiro.

Transmissão

A partida será transmitida na televisão fechada pelo SporTV e no streaming pelo Premiere.

Prováveis escalações

O Bahia vem com amplitude de desfalques - sem Pulga no ataque, perdido por lesão contra o Retrô ainda no jogo de ida, e com Thiago também de fora da linha de frente, as vagas ficam disputadas entre Ademir, Kayky, Willian José, Lucho Rodríguez e Iago Borduchi, sendo que este último não foi nem mesmo relacionado contra o Retrô na última quarta, 6.

Do outro lado, o Fluminense sofre os desfalques de Ignácio, Soteldo, Fuentes e, principalmente, Thiago Silva, todos esses por lesão. Um nome provável para o jogo é justamente o de Everaldo, contando com o poder da lei do ex.

Bahia: Ronaldo; Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo e Juba; Everton Ribeiro, Caio Alexandre e Jean Lucas; Ademir, Lucho Rodríguez e Cauly. Técnico: Rogério Ceni.

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Manoel, Freytes e Guga; Hércules, Martinelli e Nonato; Serna, Canobbio e Everaldo. Técnico: Renato Portaluppi.

Arbitragem