NAS OITAVAS!

Bahia derrota o Grêmio e avança na Copa do Brasil Feminina 2025

Mulheres de aço garantiram classificação com tento no segundo tempo

Por Marcello Góis

06/08/2025 - 17:41 h
Gica comemora o gol da classificação das Mulheres de Aço em Feira de Santana
Gica comemora o gol da classificação das Mulheres de Aço em Feira de Santana -

O Bahia está classificado para as oitavas de final da Copa do Brasil Feminina. As Mulheres de Aço venceram o Grêmio por 1 a 0 na tarde desta quarta-feira, 6, no Joia da Princesa, em Feira de Santana. O único gol do jogo foi marcado por Gica, aos 27 minutos do segundo tempo, coroando a boa atuação da equipe comandada por Felipe Freitas.

O próximo adversário do Esquadrão na próxima fase será conhecido no sorteio da CBF, que acontece na próxima terça-feira, 12, no Rio de Janeiro.

Domínio e chances no primeiro tempo

O Bahia começou melhor, com presença ofensiva constante nos minutos iniciais. A primeira boa chance veio aos 17, quando Kaiuska achou Vilma na direita. O cruzamento encontrou Cassia, que cabeceou fraco, facilitando a defesa.

Aos 23, Nalon quase marcou um gol olímpico em escanteio fechado. A bola passou por toda a área, e tanto Cassia quanto Gica chegaram perto de empurrar para as redes. O volume ofensivo aumentou, e a goleira Raissa, do Grêmio, apareceu em pelo menos três grandes defesas após finalizações de Vilma, Kaiuska e Gica, todas de média distância.

Etapa final e o gol da classificação

No segundo tempo, o Bahia manteve a postura ofensiva, mas o Grêmio equilibrou as ações e passou a incomodar mais. Aos 25, Gica fez boa jogada pela linha de fundo e cruzou para Rhaizza, que quase abriu o placar. Mais uma vez, Raissa salvou o time gaúcho.

Mas a insistência tricolor foi recompensada aos 27 minutos, quando Gica recebeu pela esquerda, driblou a zagueira e finalizou de canhota, no canto, sem chances para a arqueira gremista. Foi o gol da classificação e o prêmio para quem mais buscou o resultado.

O Bahia entrou em campo com Yanne; Mila Santos, Tchula, Nalon e Ary (Rhaizza); Suelen (Angela), Vilma e Ju Oliveira (Helô); Kaiuska (Luana), Cassia e Gica (Juliana).

A equipe agora vira a chave para a Série A1 do Brasileirão Feminino, onde disputará neste sábado, 9, às 18h, no Batistão, a primeira partida das quartas de final contra o Corinthians.

bahia x grêmio classificação Copa do Brasil Feminina oitavas de final

