APTO

Volante é liberado para jogar pelo Bahia após julgamento; confira

Meio-campista estava atuando pelo Tricolor através de um efeito suspensivo

Por João Grassi

08/08/2025 - 17:01 h
Jean Lucas, volante do Bahia
Jean Lucas, volante do Bahia

Expulso no clássico Ba-Vi pela 9ª rodada do Brasileirão, Jean Lucas voltou a ser julgado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) nesta sexta-feira, 8. O volante teve punição convertida em multa e está liberado para jogar pelo Bahia.

Após ser enquadrado no artigo 254-A do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que trata de agressão física, Jean Lucas ainda tinha três partidas de suspensão para cumprir. No entanto, o jurídico do Esquadrão conseguiu transação disciplinar para o camisa 6, que terá que pagar multa de R$ 180 mil.

Presente nos últimos jogos do Tricolor, Jean estava atuando através de um efeito suspensivo. Com a nova decisão da 3ª Comissão Disciplinar, o volante está apto para entrar em campo às 21h deste sábado, 9, contra o Fluminense.

Leia Também:

Transferências entre clubes do mesmo grupo podem ser proibidas; veja
Copa do Brasil: hora de dar um passo a mais, Bahia
Suspenso por dois anos, ex-Ba-Vi é apresentado em clube da Série B

Com Jean Lucas, o duelo entre Bahia e Fluminense será realizado na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

