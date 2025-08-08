Volante é liberado para jogar pelo Bahia após julgamento; confira

Jean Lucas, volante do Bahia - Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia

Expulso no clássico Ba-Vi pela 9ª rodada do Brasileirão, Jean Lucas voltou a ser julgado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) nesta sexta-feira, 8. O volante teve punição convertida em multa e está liberado para jogar pelo Bahia.

Após ser enquadrado no artigo 254-A do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que trata de agressão física, Jean Lucas ainda tinha três partidas de suspensão para cumprir. No entanto, o jurídico do Esquadrão conseguiu transação disciplinar para o camisa 6, que terá que pagar multa de R$ 180 mil.

Presente nos últimos jogos do Tricolor, Jean estava atuando através de um efeito suspensivo. Com a nova decisão da 3ª Comissão Disciplinar, o volante está apto para entrar em campo às 21h deste sábado, 9, contra o Fluminense.

Com Jean Lucas, o duelo entre Bahia e Fluminense será realizado na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.