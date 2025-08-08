Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ELE FICA!

Volante permanece no Bahia após proposta do Fortaleza; saiba motivo

Jogador de 30 anos foi procurado pelo clube cearense a pedido do técnico Renato Paiva

Por Lucas Vilas Boas

08/08/2025 - 18:44 h | Atualizada em 08/08/2025 - 19:30

O meio-campista Rezende deve permanecer no Bahia apesar da proposta do Fortaleza. O volante recebeu uma oferta por empréstimo do Leão do Picí, mas vai continuar no elenco tricolor após pedido do técnico Rogério Ceni. A informação foi divulgada pelo portal GE.

Pouco utilizado no Tricolor, Rezende se recuperava de lesão na lombar e voltou a entrar em campo na última quarta-feira, 6, no empate em 0 a 0 contra o Retrô, que classificou a equipe às quartas de final da Copa do Brasil. Apesar de ter sido opção no meio-campo, o atleta também é uma alternativa para o sistema defensivo — carência do elenco do Esquadrão de Aço.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Sem Kanu, que se recupera de lesão em três músculos da panturrilha e no tendão de Aquiles, o Bahia conta apenas com Gabriel Xavier, David Duarte e Ramos Mingo como zagueiros. Esse último, inclusive, é um dos jogadores que mais entrou em campo com a camisa azul, vermelha e branca, com 36 jogos.

Rezende, meio-campista do Bahia
Rezende, meio-campista do Bahia | Foto: Divulgação | ECBahia

O Fortaleza, por outro lado, segue na busca por um volante para encorpar o elenco. A tentativa por Rezende, inclusive, foi uma indicação do técnico Renato Paiva, português que trabalhou com o volante enquanto ainda comandava o Bahia, entre janeiro e setembro de 2023.

Leia Também:

Volante é liberado para jogar pelo Bahia após julgamento; confira
Transferências entre clubes do mesmo grupo podem ser proibidas; veja
Copa do Brasil: hora de dar um passo a mais, Bahia

Desde 2022 em Salvador, o jogador de 30 anos é o segundo mais longevo no atual elenco do Bahia — apenas atrás do goleiro Danilo Fernandes. Nesta temporada, Rezende fez apenas dez jogos com a camisa tricolor, apesar de ter sido figurinha carimbada em seus dois primeiros anos.

Com 141 partidas disputadas no Esquadrão de Aço, o meio-campista possui contrato até dezembro de 2026.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bahia fortaleza Rezende

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Play

Assista lances de Kauê Furquim, a joia que o Bahia 'roubou' do Corinthians

Play

Vídeo: tiros interrompem jogo do Mundial Sub-20 de Polo Aquático em Salvador

Play

Salatiel: de carrasco a esperança do América-RN na Série D 2025

Play

Ex-jogador do Santos dá voadora em suposto ladrão; assista vídeo

x