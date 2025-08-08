Volante permanece no Bahia após proposta do Fortaleza; saiba motivo

O meio-campista Rezende deve permanecer no Bahia apesar da proposta do Fortaleza. O volante recebeu uma oferta por empréstimo do Leão do Picí, mas vai continuar no elenco tricolor após pedido do técnico Rogério Ceni. A informação foi divulgada pelo portal GE.

Pouco utilizado no Tricolor, Rezende se recuperava de lesão na lombar e voltou a entrar em campo na última quarta-feira, 6, no empate em 0 a 0 contra o Retrô, que classificou a equipe às quartas de final da Copa do Brasil. Apesar de ter sido opção no meio-campo, o atleta também é uma alternativa para o sistema defensivo — carência do elenco do Esquadrão de Aço.

Sem Kanu, que se recupera de lesão em três músculos da panturrilha e no tendão de Aquiles, o Bahia conta apenas com Gabriel Xavier, David Duarte e Ramos Mingo como zagueiros. Esse último, inclusive, é um dos jogadores que mais entrou em campo com a camisa azul, vermelha e branca, com 36 jogos.

Rezende, meio-campista do Bahia | Foto: Divulgação | ECBahia

O Fortaleza, por outro lado, segue na busca por um volante para encorpar o elenco. A tentativa por Rezende, inclusive, foi uma indicação do técnico Renato Paiva, português que trabalhou com o volante enquanto ainda comandava o Bahia, entre janeiro e setembro de 2023.

Desde 2022 em Salvador, o jogador de 30 anos é o segundo mais longevo no atual elenco do Bahia — apenas atrás do goleiro Danilo Fernandes. Nesta temporada, Rezende fez apenas dez jogos com a camisa tricolor, apesar de ter sido figurinha carimbada em seus dois primeiros anos.

Com 141 partidas disputadas no Esquadrão de Aço, o meio-campista possui contrato até dezembro de 2026.