Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

MULHERES DE AÇO!

Saiba porque a decisão do Bahia no Brasileiro Feminino será em Aracaju

Tricolor encara o Corinthians no jogo de ida das quartas de final do Campeonato Brasileiro

Por Lucas Vilas Boas

07/08/2025 - 21:26 h
Divulgação | ECBahia
Divulgação | ECBahia -

Classificado pela primeira vez na história às quartas de final do Campeonato Brasileiro Feminino, o Bahia encara o Corinthians para ir ainda mais longe na competição. As Mulheres de Aço entram campo pelo jogo de ida no próximo sábado, 9, às 18h, e, apesar de serem mandantes, jogam na Arena Batistão, em Aracaju (SE), fora de Salvador.

O confronto será realizado longe da capital baiana porque o Estádio Pituaçu e o Joia da Princesa, locais que o Tricolor poderia mandar a partida, não atendem aos requisitos mínimos exigidos pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Vale mencionar que o Pituaçu voltou a sediar partidas nesta quarta-feira, 6, mas ainda não tem o laudo da Polícia Militar para receber partidas oficiais.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A Arena Fonte Nova, no entanto, receberá no mesmo dia o duelo da equipe masculina contra o Fluminense, pelo Campeonato Brasileiro da modalidade.

A entrada será gratuita, mas é necessário doar alimentos para ter acesso ao estádio. Para ocupar as cadeiras azuis, exclusivas da torcida do Bahia, é preciso doar 1 kg de alimento não perecível. Já os torcedores do Corinthians ficarão nas cadeiras vermelhas, também com doação de 1 kg. As cadeiras brancas, destinadas à torcida mista, exigem a doação de 2 kg de alimento.

Estádio Estadual Lourival Baptista, a Arena Batistão
Estádio Estadual Lourival Baptista, a Arena Batistão | Foto: Divulgação

Leia Também:

Desejo antigo do Bahia, goleiro experiente é anunciado pelo Fortaleza
Corinthians perde craques para enfrentar o Bahia; confira quais
Everaldo reencontra o Bahia pela primeira vez em melhor fase no Flu

Após vencer o Grêmio por 1 a 0 e avançar na Copa do Brasil nesta quarta-feira, 6, as Mulheres de Aço agora focam no jogo contra o Corinthians. Questionado sobre o confronto, o técnico Felipe Freitas projetou o desempenho do Bahia diante da equipe paulista, que, segundo ele, vai "representar" tão bem quanto o triunfo sobre o Tricolor Gaúcho no Joia da Princesa, em Feira de Santana.

Felipe Freitas, técnico do Bahia
Felipe Freitas, técnico do Bahia | Foto: Letícia Martins/EC Bahia

"Agora é aproveitar esse pequeno descanso, aproveitar essa pequena comemoração e já resgatar as páginas que nós já começamos a trabalhar o Corinthians para que a gente vá para a próxima partida e represente tão bem quanto hoje", disse o treinador.

Bahia e Corinthians entram em campo pelo jogo de volta no dia 15 de agosto, uma sexta-feira, 15, às 21h, em Pacaembu.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bahia campeonato brasileiro feminino corinthians

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Divulgação | ECBahia
Play

Assista lances de Kauê Furquim, a joia que o Bahia 'roubou' do Corinthians

Divulgação | ECBahia
Play

Vídeo: tiros interrompem jogo do Mundial Sub-20 de Polo Aquático em Salvador

Divulgação | ECBahia
Play

Salatiel: de carrasco a esperança do América-RN na Série D 2025

Divulgação | ECBahia
Play

Ex-jogador do Santos dá voadora em suposto ladrão; assista vídeo

x