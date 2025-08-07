Saiba porque a decisão do Bahia no Brasileiro Feminino será em Aracaju

Divulgação | ECBahia - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

Classificado pela primeira vez na história às quartas de final do Campeonato Brasileiro Feminino, o Bahia encara o Corinthians para ir ainda mais longe na competição. As Mulheres de Aço entram campo pelo jogo de ida no próximo sábado, 9, às 18h, e, apesar de serem mandantes, jogam na Arena Batistão, em Aracaju (SE), fora de Salvador.

O confronto será realizado longe da capital baiana porque o Estádio Pituaçu e o Joia da Princesa, locais que o Tricolor poderia mandar a partida, não atendem aos requisitos mínimos exigidos pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Vale mencionar que o Pituaçu voltou a sediar partidas nesta quarta-feira, 6, mas ainda não tem o laudo da Polícia Militar para receber partidas oficiais.

A Arena Fonte Nova, no entanto, receberá no mesmo dia o duelo da equipe masculina contra o Fluminense, pelo Campeonato Brasileiro da modalidade.

A entrada será gratuita, mas é necessário doar alimentos para ter acesso ao estádio. Para ocupar as cadeiras azuis, exclusivas da torcida do Bahia, é preciso doar 1 kg de alimento não perecível. Já os torcedores do Corinthians ficarão nas cadeiras vermelhas, também com doação de 1 kg. As cadeiras brancas, destinadas à torcida mista, exigem a doação de 2 kg de alimento.

Estádio Estadual Lourival Baptista, a Arena Batistão | Foto: Divulgação

Após vencer o Grêmio por 1 a 0 e avançar na Copa do Brasil nesta quarta-feira, 6, as Mulheres de Aço agora focam no jogo contra o Corinthians. Questionado sobre o confronto, o técnico Felipe Freitas projetou o desempenho do Bahia diante da equipe paulista, que, segundo ele, vai "representar" tão bem quanto o triunfo sobre o Tricolor Gaúcho no Joia da Princesa, em Feira de Santana.

Felipe Freitas, técnico do Bahia | Foto: Letícia Martins/EC Bahia

"Agora é aproveitar esse pequeno descanso, aproveitar essa pequena comemoração e já resgatar as páginas que nós já começamos a trabalhar o Corinthians para que a gente vá para a próxima partida e represente tão bem quanto hoje", disse o treinador.

Bahia e Corinthians entram em campo pelo jogo de volta no dia 15 de agosto, uma sexta-feira, 15, às 21h, em Pacaembu.