MERCADO DA BOLA

Desejo antigo do Bahia, goleiro experiente é anunciado pelo Fortaleza

Jogador vai defender a camisa do Leão do Pící até o final de 2026

Por Lucas Vilas Boas

07/08/2025 - 19:26 h
Helton Leite, novo reforço do Fortaleza
Assim como o Bahia, a meta era um das prioridades do Fortaleza no mercado da bola e a busca do time cearense por um goleiro chegou ao fim nesta quinta-feira, 7. O arqueiro Helton Leite, que foi especulado no Bahia antes mesmo do clube acertar com Marcos Felipe em dezembro de 2022, foi anunciado pelo Leão do Picí.

O jogador de 34 anos vai trabalhar com o português Renato Paiva na equipe cearense e, ao que tudo indica, não é apenas uma coincidência. Marcelo Paz, CEO do Fortaleza, revelou que o treinador chegou a indicar a contratação do goleiro ao Esquadrão de Aço quando ainda era o comandante do clube baiano.

"Paiva já o conhecia quando esteve no Bahia e teve a intenção de levá-lo, mas não foi possível naquele momento", disse o dirigente ao repórter Lincoln Oriaj, do portal Itatiaia Esporte.

Na ocasião, o goleiro optou por não deixar o futebol europeu e assinou com o Antalyaspor, da Turquia, a custo zero. Helton Leite estava no Deportivo La Coluña, da segunda divisão espanhola, e, enfim, volta ao futebol brasileiro após encerrar o ciclo brasileiro da sua carreira em 2018, no São Caetano — antes, o jogador também defendeu o Botafogo, Críciuma, Ipatinga, Ituiututaba, Corinthians-PR, Grêmio, América-MG e Goiás.

Bahia no mercado da bola

Enquanto isso, a busca do Bahia por reforços segue forte nesta janela de transferências. Em entrevista coletiva nesta quarta-feira, 6, o técnico Rogério Ceni revelou que o diretor de futebol Cadu Santoro tem viajado bastante para tentar encorpar o elenco tricolor para o segundo turno do Campeonato Brasileiro.

Além do costarriquenho Patrick Sequeira, o Tricolor buscou a contratação do atacante Gustavo Nunes, do Brentford, e do argentino Mateo Sanabria, do Al-Ain, da Arábia Saudita.

x