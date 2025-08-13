Menu
HOME > ESPORTES
HOMENS GOL!

Willian José expõe "sofrimento" de Lucho e cita recuperação no Bahia

Atacante concedeu entrevista coletiva nesta quarta-feira, 13

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

13/08/2025 - 21:32 h
Willian José, atacante do Bahia
Willian José, atacante do Bahia

Clube da Série A do Brasileiro com mais chances criadas na competição, o Bahia pecou na falta de pontaria durante o empate em 3 a 3 contra o Fluminense — problema que tende a ser resolvido por um centroavante na maioria dos casos. Nesta quarta-feira, 13, o atacante Willian José voltou a destacar a recuperação de Luciano Rodríguez, revelando que o uruguaio estava literalmente sofrendo durante a seca de gols que durou quase quatro meses.

O camisa 12 do Tricolor tocou no assunto pela primeira vez após o triunfo por 3 a 2 sobre o Retrô, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Na ocasião, Willian José foi direto ao afirmar: "só a gente sabe a fase que ele estava passando".

No dia 27 de julho, quando o Bahia venceu o Juventude por 3 a 0, o Lucho Rodríguez deixou para trás o jejum de 24 jogos sem balançar as redes. No jogo seguinte, o uruguaio voltou a marcar dois gols na vitória sobre o Retrô e a grande reviravolta foi pauta durante entrevista.

"Como eu falei na última entrevista, eu estou feliz pelo momento dele. A gente sabe o sofrimento que ele estava, muito tempo sem sofrer gols. Atacante é importante estar fazendo gols, se não faz gols a confiança vai lá embaixo", disse o camisa 12.

Lucho Rodríguez em campo pelo Bahia
Lucho Rodríguez em campo pelo Bahia | Foto: Divulgação | ECBahia

"Fiquei feliz por ele, a gente via no rosto dele que ele não estava bem naquele momento. Mas agora ele está bem, fez três gols nos últimos jogos. Acho que o mais importante é isso, é o grupo. Espero até o final do ano manter a artilharia com ele para a gente conseguir nossos objetivos", completou.

Buscando aproveitar as oportunidades criadas, o Bahia volta a campo no próximo sábado, 16, às 21h, contra o Corinthians, na Neo Química Arena, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Tags:

Bahia Lucho Rodriguez Willian José

Ver todas

x