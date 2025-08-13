CBF divulga tabela detalhada de jogos do Bahia na Copa do Brasil

Troféu da Copa do Brasil - Foto: Thaís Magalhães / CBF

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, na noite desta quarta-feira, 13, a tabela detalhada das quartas de final da Copa do Brasil. No próximo dia 28, o Bahia recebe o Fluminense às 19h30 pelo jogo de ida, na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, em Salvador.

Já a volta, que acontece no Maracanã, no Rio de Janeiro, será no dia 10 de agosto, às 19h. O Esquadrão de Aço busca uma vaga inédita nas semifinais da competição nacional.

28/08 (quinta) | 19h30 | Bahia x Fluminense - Arena Fonte Nova (ida)

10/09 (quarta) | 19h | Fluminense x Bahia - Maracanã (volta

Outros confrontos

Outras seis equipes disputam as quartas da Copa do Brasil. Os duelos que abrem esta nova etapa serão entre Atlético-MG e Cruzeiro, no dia 27, às 19h30, na Arena MRV; Athletico-PR e Corinthians no mesmo dia, às 21h30, na Ligga Arena, além de Vasco e Botafogo,que se enfrentam no mesmo horário em São Januário.

Confira a tabela detalhada completa divulgada pela CBF: