Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

QUARTAS DE FINAL

CBF divulga tabela detalhada de jogos do Bahia na Copa do Brasil

Esquadrão de Aço encara o Fluminense em partidas de ida e volta

João Grassi

Por João Grassi

13/08/2025 - 20:43 h | Atualizada em 13/08/2025 - 21:56
Troféu da Copa do Brasil
Troféu da Copa do Brasil -

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, na noite desta quarta-feira, 13, a tabela detalhada das quartas de final da Copa do Brasil. No próximo dia 28, o Bahia recebe o Fluminense às 19h30 pelo jogo de ida, na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, em Salvador.

Já a volta, que acontece no Maracanã, no Rio de Janeiro, será no dia 10 de agosto, às 19h. O Esquadrão de Aço busca uma vaga inédita nas semifinais da competição nacional.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.
  • 28/08 (quinta) | 19h30 | Bahia x Fluminense - Arena Fonte Nova (ida)
  • 10/09 (quarta) | 19h | Fluminense x Bahia - Maracanã (volta

Leia Também:

Em baixa no Bahia, Marcos Felipe entra na mira de clube europeu
Bahia sabe o caminho para ser campeão da Copa do Brasil: superar o Flu
Bahia e Vitória na briga: veja confrontos da Copa do Brasil feminina

Outros confrontos

Outras seis equipes disputam as quartas da Copa do Brasil. Os duelos que abrem esta nova etapa serão entre Atlético-MG e Cruzeiro, no dia 27, às 19h30, na Arena MRV; Athletico-PR e Corinthians no mesmo dia, às 21h30, na Ligga Arena, além de Vasco e Botafogo,que se enfrentam no mesmo horário em São Januário.

Confira a tabela detalhada completa divulgada pela CBF:

Download
250,21kb

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

cbf copa do brasil EC Bahia Fluminense FC

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Troféu da Copa do Brasil
Play

VÍDEO: torcedores do Santos invadem CT e protestam pós goleada sofrida

Troféu da Copa do Brasil
Play

Carille se irrita com jornalista após ser confundido com Carpini

Troféu da Copa do Brasil
Play

Assista lances de Kauê Furquim, a joia que o Bahia 'roubou' do Corinthians

Troféu da Copa do Brasil
Play

Vídeo: tiros interrompem jogo do Mundial Sub-20 de Polo Aquático em Salvador

x