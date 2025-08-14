De saída! Marcos Felipe viaja para realizar exames médicos em novo clube

Marcos Felipe está muito próximo de deixar o Bahia e acerta transferência para o Eyüpspor, da Turquia. - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

O goleiro Marcos Felipe está de saída do Bahia. O jogador seguirá rumo ao Eyüpspor, da primeira divisão da Turquia. Conforme apurado pelo Portal A TARDE, a negociação está em estado avançado, e o arqueiro viaja nesta quinta-feira, 14, para realizar exames médicos e concluir os procedimentos finais do contrato. Ele deve ser emprestado por uma temporada, o jogador tem contrato com o Esquadrão até 2027.

A iminente saída de Marcos Felipe confirma a chegada do goleiro João Paulo, do Santos, que chega ao Tricolor de Aço por empréstimo até o final do ano, com opção de compra. Ainda segundo informações obtidas pelo Portal A TARDE, a negociação com o goleiro santista também está próxima de ser concretizada, e deve ter um desfecho positivo nos próximos dias.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Marcos Felipe: altos e baixos e a perda da titularidade no Bahia

Contratado por empréstimo junto ao Fluminense na reta final de 2022, Marcos Felipe foi adquirido em definitivo pelo Esquadrão na temporada seguinte, em 2023. Contudo, nunca foi unanimidade entre a torcida tricolor. Além disso, vem sendo alvo de críticas incessantes desde o ano passado, quando deixou a desejar em momentos decisivos.

Titular desde que foi contratado, o goleiro perdeu a vaga na reta final de 2024 e iniciou a atual temporada no banco de reservas, mas retomou a titularidade. Entretanto, novamente perdeu a posição cativa após a chegada de Ronaldo. Entre idas e vindas, Marcos Felipe voltou ao onze inicial depois da lesão de Ronaldo contra o Cruzeiro.

Apesar de reassumir a meta, o goleiro permaneceu cercado de dúvidas por parte da torcida azul, vermelha e branca. Após consecutivos erros, com o ponto final ocorrendo no jogo contra o América de Cali — em que protagonizou uma verdadeira lambança com a defesa tricolor —, perdeu novamente a titularidade.