Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

PRÓXIMO DE ASSINAR

De saída! Marcos Felipe viaja para realizar exames médicos em novo clube

Goleiro está seguindo rumo ao futebol turco

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

14/08/2025 - 10:46 h | Atualizada em 14/08/2025 - 11:25
Marcos Felipe está muito próximo de deixar o Bahia e acerta transferência para o Eyüpspor, da Turquia.
Marcos Felipe está muito próximo de deixar o Bahia e acerta transferência para o Eyüpspor, da Turquia. -

O goleiro Marcos Felipe está de saída do Bahia. O jogador seguirá rumo ao Eyüpspor, da primeira divisão da Turquia. Conforme apurado pelo Portal A TARDE, a negociação está em estado avançado, e o arqueiro viaja nesta quinta-feira, 14, para realizar exames médicos e concluir os procedimentos finais do contrato. Ele deve ser emprestado por uma temporada, o jogador tem contrato com o Esquadrão até 2027.

A iminente saída de Marcos Felipe confirma a chegada do goleiro João Paulo, do Santos, que chega ao Tricolor de Aço por empréstimo até o final do ano, com opção de compra. Ainda segundo informações obtidas pelo Portal A TARDE, a negociação com o goleiro santista também está próxima de ser concretizada, e deve ter um desfecho positivo nos próximos dias.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Bahia enfrenta Corinthians: um desafio para se manter no G-4
Bahia anuncia contratação de lateral para reforçar as Mulheres de Aço
Willian José expõe "sofrimento" de Lucho e cita recuperação no Bahia

Marcos Felipe: altos e baixos e a perda da titularidade no Bahia

Contratado por empréstimo junto ao Fluminense na reta final de 2022, Marcos Felipe foi adquirido em definitivo pelo Esquadrão na temporada seguinte, em 2023. Contudo, nunca foi unanimidade entre a torcida tricolor. Além disso, vem sendo alvo de críticas incessantes desde o ano passado, quando deixou a desejar em momentos decisivos.

Titular desde que foi contratado, o goleiro perdeu a vaga na reta final de 2024 e iniciou a atual temporada no banco de reservas, mas retomou a titularidade. Entretanto, novamente perdeu a posição cativa após a chegada de Ronaldo. Entre idas e vindas, Marcos Felipe voltou ao onze inicial depois da lesão de Ronaldo contra o Cruzeiro.

Apesar de reassumir a meta, o goleiro permaneceu cercado de dúvidas por parte da torcida azul, vermelha e branca. Após consecutivos erros, com o ponto final ocorrendo no jogo contra o América de Cali — em que protagonizou uma verdadeira lambança com a defesa tricolor —, perdeu novamente a titularidade.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bahia Eyüpspor João Paulo marcos felipe

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Marcos Felipe está muito próximo de deixar o Bahia e acerta transferência para o Eyüpspor, da Turquia.
Play

VÍDEO: torcedores do Santos invadem CT e protestam pós goleada sofrida

Marcos Felipe está muito próximo de deixar o Bahia e acerta transferência para o Eyüpspor, da Turquia.
Play

Carille se irrita com jornalista após ser confundido com Carpini

Marcos Felipe está muito próximo de deixar o Bahia e acerta transferência para o Eyüpspor, da Turquia.
Play

Assista lances de Kauê Furquim, a joia que o Bahia 'roubou' do Corinthians

Marcos Felipe está muito próximo de deixar o Bahia e acerta transferência para o Eyüpspor, da Turquia.
Play

Vídeo: tiros interrompem jogo do Mundial Sub-20 de Polo Aquático em Salvador

x