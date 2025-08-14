Não é só no Bahia! Torcedores do City criticam nova camisa da Puma

Nova camisa do Manchester City não foi bem recebida pela torcida - Foto: Reprodução

O Manchester City apresentou nesta quinta-feira, 14, sua nova camisa para a temporada 2025/2026, mas a recepção dos torcedores nas redes sociais foi negativa. Muitos criticaram o uniforme, que será o terceiro utilizado pelo clube nesta temporada — situação semelhante à observada recentemente com o “primo” Bahia.

Confeccionada pela Puma, fornecedora de material esportivo tanto do City quanto do Bahia, a camisa tinha como objetivo homenagear o clima chuvoso de Manchester. No entanto, a reação imediata dos fãs foi de desaprovação.

“Este pode acabar sendo o uniforme mais terrível da história da Premier League”, comentou um torcedor. Outro acrescentou: “Vocês poderiam, por favor, não lançar essa camisa?”.

Veja a camisa:

| Foto: Reprodução

O lançamento marca também o início da parceria recorde entre o clube e a Puma, com um contrato avaliado em mais de 1 bilhão de libras, o maior da história do City. Esta é a primeira camisa oficial divulgada pelo clube sob a nova fornecedora.