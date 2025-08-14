Menu
HOME > ESPORTES
Não é só no Bahia! Torcedores do City criticam nova camisa da Puma

Uniforme 2025/2026, lançada pela Puma, recebeu comentários negativos

Por Redação

14/08/2025 - 11:10 h
Nova camisa do Manchester City não foi bem recebida pela torcida
Nova camisa do Manchester City não foi bem recebida pela torcida -

O Manchester City apresentou nesta quinta-feira, 14, sua nova camisa para a temporada 2025/2026, mas a recepção dos torcedores nas redes sociais foi negativa. Muitos criticaram o uniforme, que será o terceiro utilizado pelo clube nesta temporada — situação semelhante à observada recentemente com o “primo” Bahia.

Confeccionada pela Puma, fornecedora de material esportivo tanto do City quanto do Bahia, a camisa tinha como objetivo homenagear o clima chuvoso de Manchester. No entanto, a reação imediata dos fãs foi de desaprovação.

Leia Também:

De saída! Marcos Felipe viaja para realizar exames médicos em novo clube
Na Espanha, clube pode começar La Liga com apenas 6 jogadores; entenda
Bahia enfrenta Corinthians: um desafio para se manter no G-4

“Este pode acabar sendo o uniforme mais terrível da história da Premier League”, comentou um torcedor. Outro acrescentou: “Vocês poderiam, por favor, não lançar essa camisa?”.

Imagem ilustrativa da imagem Não é só no Bahia! Torcedores do City criticam nova camisa da Puma
| Foto: Reprodução

O lançamento marca também o início da parceria recorde entre o clube e a Puma, com um contrato avaliado em mais de 1 bilhão de libras, o maior da história do City. Esta é a primeira camisa oficial divulgada pelo clube sob a nova fornecedora.

