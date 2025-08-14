Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

PROBLEMA

Na Espanha, clube pode começar La Liga com apenas 6 jogadores; entenda

Estreia da equipe na La Liga está macada para acontecer em 72 horas

Por Redação

14/08/2025 - 9:16 h | Atualizada em 14/08/2025 - 9:37
Julián Calero (E), técnico do Levante, não sabe como montará seu elenco para estrear no Campeonato Espanhol
Julián Calero (E), técnico do Levante, não sabe como montará seu elenco para estrear no Campeonato Espanhol -

Faltando apenas 72 horas para a estreia na temporada 2025/26 do Campeonato Espanhol, o Levante enfrenta um desafio inusitado. Até o momento, apenas seis jogadores do elenco estão inscritos na La Liga, o que coloca em risco a participação do clube na primeira rodada, neste sábado, 16, às 16h30, contra o Alavés, fora de casa.

Estão regularizados os jogadores Cabello, Dela, Pablo Martínez, Carlos Álvarez, Sergio Lozano e Iván Romero, dois defensores, três meio-campistas e um atacante. A equipe não tem um goleiro registrado, o que é um impeditivo para participar de um jogo oficial.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Segundo fontes do clube ouvidas pelo jornal Marca, trata-se de um atraso burocrático, e a diretoria garante que “a documentação está sendo atualizada junto à liga” e que “não há nenhum problema grave”. A expectativa interna é que todos os atletas estejam regularizados a tempo da estreia.

Leia Também:

Veja onde assistir aos jogos de Botafogo e Palmeiras na Libertadores
Bahia negocia contratação de goleiro de clube da Série A do Brasileiro
Após Jorge Iggor, Globo acerta com comentarista de concorrente

O Levante não é o único a enfrentar dificuldades. O Elche, recém-promovido à elite, ainda não possui nenhum goleiro registrado e estreia na segunda-feira, 18, contra o Osasuna. Apesar da apreensão de torcedores, casos de atraso na inscrição de jogadores já aconteceram no futebol espanhol, normalmente resolvidos antes do início das rodadas.

Agora, o Levante corre contra o relógio para evitar um começo de temporada marcado por improvisações e problemas administrativos.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Campeonato Espanhol Incritos la liga Levante

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Julián Calero (E), técnico do Levante, não sabe como montará seu elenco para estrear no Campeonato Espanhol
Play

VÍDEO: torcedores do Santos invadem CT e protestam pós goleada sofrida

Julián Calero (E), técnico do Levante, não sabe como montará seu elenco para estrear no Campeonato Espanhol
Play

Carille se irrita com jornalista após ser confundido com Carpini

Julián Calero (E), técnico do Levante, não sabe como montará seu elenco para estrear no Campeonato Espanhol
Play

Assista lances de Kauê Furquim, a joia que o Bahia 'roubou' do Corinthians

Julián Calero (E), técnico do Levante, não sabe como montará seu elenco para estrear no Campeonato Espanhol
Play

Vídeo: tiros interrompem jogo do Mundial Sub-20 de Polo Aquático em Salvador

x