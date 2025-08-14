Na Espanha, clube pode começar La Liga com apenas 6 jogadores; entenda

Julián Calero (E), técnico do Levante, não sabe como montará seu elenco para estrear no Campeonato Espanhol - Foto: Reprodução / Instagram / Levante UD

Faltando apenas 72 horas para a estreia na temporada 2025/26 do Campeonato Espanhol, o Levante enfrenta um desafio inusitado. Até o momento, apenas seis jogadores do elenco estão inscritos na La Liga, o que coloca em risco a participação do clube na primeira rodada, neste sábado, 16, às 16h30, contra o Alavés, fora de casa.

Estão regularizados os jogadores Cabello, Dela, Pablo Martínez, Carlos Álvarez, Sergio Lozano e Iván Romero, dois defensores, três meio-campistas e um atacante. A equipe não tem um goleiro registrado, o que é um impeditivo para participar de um jogo oficial.

Segundo fontes do clube ouvidas pelo jornal Marca, trata-se de um atraso burocrático, e a diretoria garante que “a documentação está sendo atualizada junto à liga” e que “não há nenhum problema grave”. A expectativa interna é que todos os atletas estejam regularizados a tempo da estreia.

O Levante não é o único a enfrentar dificuldades. O Elche, recém-promovido à elite, ainda não possui nenhum goleiro registrado e estreia na segunda-feira, 18, contra o Osasuna. Apesar da apreensão de torcedores, casos de atraso na inscrição de jogadores já aconteceram no futebol espanhol, normalmente resolvidos antes do início das rodadas.

Agora, o Levante corre contra o relógio para evitar um começo de temporada marcado por improvisações e problemas administrativos.