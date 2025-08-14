OITAVAS DE FINAL
Veja onde assistir aos jogos de Botafogo e Palmeiras na Libertadores
Glorioso recebe a LDU e Verdão encara o Universitário nesta quinta-feira,14
Por Redação
As oitavas de final da Copa Libertadores de 2025 seguem movimentando o futebol sul-americano nesta quinta-feira, 14, com dois representantes brasileiros em ação. Botafogo e Palmeiras entram em campo em busca de vantagem para o duelo de volta.
O Verdão será o último a jogar no dia. Às 21h30, o Palmeiras enfrenta o Universitário, no Estádio Monumental, em Lima, no Peru. A partida será transmitida pela ESPN e pelo streaming Disney+ Premium. O confronto de volta está marcado para o dia 21 de agosto, também numa quinta-feira, no Allianz Parque, em São Paulo.
Leia Também:
Mais cedo, às 19h, o Botafogo recebe a LDU, do Equador, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. Atual campeão da Libertadores, o Glorioso busca dar o primeiro passo rumo ao bicampeonato consecutivo. O jogo terá transmissão exclusiva pelo Paramount+. A volta acontece no dia 21 de agosto, às 19h, no Estádio Casa Blanca, em Quito.
Veja onde assistir aos jogos e a ficha técnica:
Botafogo x LDU – Jogo de Ida
- Data: 14/08/2025
- Horário: 19h (de Brasília)
- Local: Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro
- Transmissão: Paramount+
Universitário x Palmeiras – Jogo de Ida
- Data: 14/08/2025
- Horário: 21h30 (de Brasília)
- Local: Estádio Monumental, Lima – Peru
- Transmissão: ESPN e Disney+ Premium
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes