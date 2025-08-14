Veja onde assistir aos jogos de Botafogo e Palmeiras na Libertadores

Nesta quinta-feira, Botafogo encara a LDU no Rio e Palmeiras enfrenta o Universitário no Peru pelas oitavas da Libertadores 2025. Confira horários e onde assistir. - Foto: Divulgação / Conmebol

As oitavas de final da Copa Libertadores de 2025 seguem movimentando o futebol sul-americano nesta quinta-feira, 14, com dois representantes brasileiros em ação. Botafogo e Palmeiras entram em campo em busca de vantagem para o duelo de volta.

O Verdão será o último a jogar no dia. Às 21h30, o Palmeiras enfrenta o Universitário, no Estádio Monumental, em Lima, no Peru. A partida será transmitida pela ESPN e pelo streaming Disney+ Premium. O confronto de volta está marcado para o dia 21 de agosto, também numa quinta-feira, no Allianz Parque, em São Paulo.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

| Foto: Cesar Greco/Palmeiras

Mais cedo, às 19h, o Botafogo recebe a LDU, do Equador, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. Atual campeão da Libertadores, o Glorioso busca dar o primeiro passo rumo ao bicampeonato consecutivo. O jogo terá transmissão exclusiva pelo Paramount+. A volta acontece no dia 21 de agosto, às 19h, no Estádio Casa Blanca, em Quito.

| Foto: Vitor Silva/Botafogo

Veja onde assistir aos jogos e a ficha técnica:

Botafogo x LDU – Jogo de Ida

Data: 14/08/2025

Horário: 19h (de Brasília)

Local: Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro

Transmissão: Paramount+

Universitário x Palmeiras – Jogo de Ida