OITAVAS DE FINAL

Veja onde assistir aos jogos de Botafogo e Palmeiras na Libertadores

Glorioso recebe a LDU e Verdão encara o Universitário nesta quinta-feira,14

Por Redação

14/08/2025 - 7:56 h
Nesta quinta-feira, Botafogo encara a LDU no Rio e Palmeiras enfrenta o Universitário no Peru pelas oitavas da Libertadores 2025. Confira horários e onde assistir. -

As oitavas de final da Copa Libertadores de 2025 seguem movimentando o futebol sul-americano nesta quinta-feira, 14, com dois representantes brasileiros em ação. Botafogo e Palmeiras entram em campo em busca de vantagem para o duelo de volta.

O Verdão será o último a jogar no dia. Às 21h30, o Palmeiras enfrenta o Universitário, no Estádio Monumental, em Lima, no Peru. A partida será transmitida pela ESPN e pelo streaming Disney+ Premium. O confronto de volta está marcado para o dia 21 de agosto, também numa quinta-feira, no Allianz Parque, em São Paulo.

Mais cedo, às 19h, o Botafogo recebe a LDU, do Equador, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. Atual campeão da Libertadores, o Glorioso busca dar o primeiro passo rumo ao bicampeonato consecutivo. O jogo terá transmissão exclusiva pelo Paramount+. A volta acontece no dia 21 de agosto, às 19h, no Estádio Casa Blanca, em Quito.

Imagem ilustrativa da imagem Veja onde assistir aos jogos de Botafogo e Palmeiras na Libertadores
| Foto: Vitor Silva/Botafogo

Veja onde assistir aos jogos e a ficha técnica:

Botafogo x LDU – Jogo de Ida

  • Data: 14/08/2025
  • Horário: 19h (de Brasília)
  • Local: Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro
  • Transmissão: Paramount+

Universitário x Palmeiras – Jogo de Ida

  • Data: 14/08/2025
  • Horário: 21h30 (de Brasília)
  • Local: Estádio Monumental, Lima – Peru
  • Transmissão: ESPN e Disney+ Premium

VÍDEO: torcedores do Santos invadem CT e protestam pós goleada sofrida

Carille se irrita com jornalista após ser confundido com Carpini

Assista lances de Kauê Furquim, a joia que o Bahia 'roubou' do Corinthians

