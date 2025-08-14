Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

SERVIÇO

Metrô terá operação especial para jogo entre Vitória e Juventude

Estação próxima ao Barradão terá mais agentes e viagens ajustadas conforme a demanda

Marcello Góis

Por Marcello Góis

14/08/2025 - 7:28 h
Estação Flamboyant terá atendimento reforçado para o jogo entre Vitória e Juventude no Barradão
Estação Flamboyant terá atendimento reforçado para o jogo entre Vitória e Juventude no Barradão -

A CCR Metrô Bahia preparou uma operação especial neste sábado, 16, para facilitar o deslocamento dos torcedores que irão ao Barradão acompanhar a partida entre Vitória e Juventude, marcada para às 18h30, válida pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A Estação Flamboyant, mais próxima ao estádio, terá reforço no quadro de Agentes de Atendimento e Segurança. A concessionária também vai ampliar a quantidade de viagens dos trens conforme a demanda antes e depois da partida.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

"A segurança e a mobilidade dos clientes é nossa prioridade. Vamos trabalhar com ampliação de viagens dos trens e reforço das equipes para atender à demanda", detalha Pedro Mello, gerente executivo de Atendimento da CCR Metrô Bahia.

O pagamento da passagem pode ser feito diretamente na catraca com cartões de crédito, débito, celular, smartwatches, pulseiras de pagamento ou QR Code do aplicativo Recarga Pay. O valor é de R$ 4,10.

Quem usa o Cartão Integração do Metrô pode recarregar via PIX pelo “Zap do Metrô” (71 9688-0714), carteiras digitais (Banco do Brasil, KIM+, PicPay, Recarga Pay, Cittamobi) ou em mais de 2 mil pontos credenciados.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

barradão metrô Operação especial Vitória x Juventude

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Estação Flamboyant terá atendimento reforçado para o jogo entre Vitória e Juventude no Barradão
Play

VÍDEO: torcedores do Santos invadem CT e protestam pós goleada sofrida

Estação Flamboyant terá atendimento reforçado para o jogo entre Vitória e Juventude no Barradão
Play

Carille se irrita com jornalista após ser confundido com Carpini

Estação Flamboyant terá atendimento reforçado para o jogo entre Vitória e Juventude no Barradão
Play

Assista lances de Kauê Furquim, a joia que o Bahia 'roubou' do Corinthians

Estação Flamboyant terá atendimento reforçado para o jogo entre Vitória e Juventude no Barradão
Play

Vídeo: tiros interrompem jogo do Mundial Sub-20 de Polo Aquático em Salvador

x