Metrô terá operação especial para jogo entre Vitória e Juventude

Estação Flamboyant terá atendimento reforçado para o jogo entre Vitória e Juventude no Barradão - Foto: CCR Metrô | Divulgação

A CCR Metrô Bahia preparou uma operação especial neste sábado, 16, para facilitar o deslocamento dos torcedores que irão ao Barradão acompanhar a partida entre Vitória e Juventude, marcada para às 18h30, válida pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A Estação Flamboyant, mais próxima ao estádio, terá reforço no quadro de Agentes de Atendimento e Segurança. A concessionária também vai ampliar a quantidade de viagens dos trens conforme a demanda antes e depois da partida.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

"A segurança e a mobilidade dos clientes é nossa prioridade. Vamos trabalhar com ampliação de viagens dos trens e reforço das equipes para atender à demanda", detalha Pedro Mello, gerente executivo de Atendimento da CCR Metrô Bahia.

O pagamento da passagem pode ser feito diretamente na catraca com cartões de crédito, débito, celular, smartwatches, pulseiras de pagamento ou QR Code do aplicativo Recarga Pay. O valor é de R$ 4,10.

Quem usa o Cartão Integração do Metrô pode recarregar via PIX pelo “Zap do Metrô” (71 9688-0714), carteiras digitais (Banco do Brasil, KIM+, PicPay, Recarga Pay, Cittamobi) ou em mais de 2 mil pontos credenciados.