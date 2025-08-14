Vitória contrata jovem zagueiro para reforçar o time Sub-20

Zagueiro Ivan Henrique vai compor o elenco Sub-20 do Vitória - Foto: Reprodução / Instagram

O Vitória segue reforçando o elenco para a disputa da Copa do Nordeste Sub-20 e confirmou a chegada do zagueiro Ivan Henrique, de 19 anos, que estava no Atlético-GO. O defensor já teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e já está apto para atuar.

O defensor disputou 19 partidas pelo time goiano em 2025, marcando três gols no Campeonato Brasileiro Sub-20, na Copa São Paulo e no Campeonato Goiano da categoria.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Com 1,91m de altura, Ivan teve destaque na base do Dragão Goiano desde 2023. Essa será sua segunda passagem pelo futebol da Bahia, pois defendeu o Canaã.

Ele é o terceiro reforço do Leão para a competição. Antes dele, chegaram o atacante Waldemir, que estava no Karpaty da Ucrânia, o meia Alejandro Almaraz, ex-Nueva Chicago da Argentina, e o volante Luis Aucelio, ex-Flamengo.

O jogador já está integrado ao grupo comandado pelo técnico Rodrigo Chagas para o confronto contra o Sport, marcado para esta quinta-feira, 14, no Barradão, pela segunda rodada da competição regional. Na estreia, o Vitória empatou por 2 a 2 com o Cruzeiro-PB, válido pelo jogo de estreia.