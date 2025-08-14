FECHADO!
Vitória contrata jovem zagueiro para reforçar o time Sub-20
Defensor estará a disposição para a disputa da Copa do Nordeste da categoria
Por Marcello Góis
O Vitória segue reforçando o elenco para a disputa da Copa do Nordeste Sub-20 e confirmou a chegada do zagueiro Ivan Henrique, de 19 anos, que estava no Atlético-GO. O defensor já teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e já está apto para atuar.
O defensor disputou 19 partidas pelo time goiano em 2025, marcando três gols no Campeonato Brasileiro Sub-20, na Copa São Paulo e no Campeonato Goiano da categoria.
Com 1,91m de altura, Ivan teve destaque na base do Dragão Goiano desde 2023. Essa será sua segunda passagem pelo futebol da Bahia, pois defendeu o Canaã.
Ele é o terceiro reforço do Leão para a competição. Antes dele, chegaram o atacante Waldemir, que estava no Karpaty da Ucrânia, o meia Alejandro Almaraz, ex-Nueva Chicago da Argentina, e o volante Luis Aucelio, ex-Flamengo.
O jogador já está integrado ao grupo comandado pelo técnico Rodrigo Chagas para o confronto contra o Sport, marcado para esta quinta-feira, 14, no Barradão, pela segunda rodada da competição regional. Na estreia, o Vitória empatou por 2 a 2 com o Cruzeiro-PB, válido pelo jogo de estreia.
