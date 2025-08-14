Flamengo vence o Inter e leva vantagem na Libertadores

Flamengo vence o Internacional por 1 a 0, com gol de Bruno Henrique no Maracanã, e leva vantagem para o duelo de volta das oitavas da Libertadores no Beira-Rio. - Foto: MAURO PIMENTEL / AFP

O Flamengo abriu vantagem nas oitavas de final da Copa Libertadores ao vencer o Internacional por 1 a 0, na noite desta quarta-feira,13, no Maracanã. O gol da vitória foi marcado ainda no primeiro tempo por Bruno Henrique, de cabeça, garantindo ao Rubro-Negro a vantagem do empate no duelo decisivo.

A partida de volta está marcada para a próxima quarta-feira,20, às 21h30, no Beira-Rio. Quem avançar garantirá vaga nas quartas de final da competição continental.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Antes disso, porém, Flamengo e Internacional voltam a se enfrentar pelo Campeonato Brasileiro. O encontro será neste domingo,17, às 18h30, também no Beira-Rio, pela 20ª rodada. Assim, serão três confrontos consecutivos entre as equipes, dois deles em Porto Alegre.

Com o triunfo no jogo de ida, o time carioca chega ao Sul com a possibilidade de administrar a vantagem e confirmar a classificação diante da torcida adversária. Já o Colorado precisa vencer por pelo menos dois gols de diferença para avançar no tempo normal ou, no mínimo, devolver o placar para levar a disputa aos pênaltis.