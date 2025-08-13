Após Jorge Iggor, Globo acerta com comentarista de concorrente

Equipe do Esporte Interativo, antiga TNT Sports - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Após acertar com o narrador Jorge Iggor, a Globo voltou a contratar mais um nome de peso da TNT Sports nesta quarta-feira, 13. O comentarista Bruno Formiga é mais um nome a integrar a GE TV, canal esportivo no Youtube e resposta direta ao sucesso da CazéTV, do influenciador Casimiro Miguel.

Na TNT Sports há 12 anos, Bruno se popularizou sendo uma das principais vozes relacionadas a Champions League no Brasil. O jornalista, inclusive, chegou a renovar seu contrato em fevereiro de 2025 após recusar algumas propostas e destacar sua "gratidão imensa" a TNT em entrevista ao portal Lance!.

Bruno Formiga, novo jornalista da GE TV | Foto: Reprodução | Redes Sociais

"As propostas de saída eram muito boas. Me deixaram em dúvida em determinado momento. Tinham coisas que eu gostaria de viver, mas entendi que as melhores coisas eu já estava vivendo, com pessoas que estão comigo há 12 anos agora", disse o comentarista na época.

Apesar de estar de casa nova, Bruno Formiga vai continuar ao lado de Jorge Iggor e, juntos, devem ser as principais vozes do projeto. Em maio de 2019, os dois viralizaram nas redes sociais devido as reações durante a narração do gol heróico marcado por Lucas Moura, que classificou o Tottenham à final da Champions League 2018/19.

Além da dupla da TNT Sports, a Globo também acertou com Mariana Spinelli, da ESPN, para reforçar a GE TV. A apresentadora também é considerada um dos principais nomes no âmbito do jornalismo esportivo nacional atualmente.

"Saí da casa dos meus pais pra ESPN. Sei que, no fim do dia, tudo é trabalho etc etc bla bla, mas que tristeza seria encarar a vida assim. ESPN me abraçou como família, como casa. As pessoas ali me formaram como profissional, como pessoa. Cheguei assustada com são paulo, com a mudança, com a vida e ganhei várias casas…Site, digital, produção, edição de texto, Mina de Passe, Watch Espn, Sportscenter 1", escreveu a jornalista nas redes sociais.

