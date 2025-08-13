CHAMPIONNE!
PSG vence o Tottenham nos pênaltis e conquista a Supercopa da Europa
Clube francês fez dois gols em final de jogo frenético e forçou as penalidades
Por Lucas Vilas Boas
O Paris Saint-Germain é o novo campeão da Supercopa da Europa. Em um jogo emocionante, o time francês venceu o Tottenham nos pênaltis por 4 a 3, após buscar um empate por 2 a 2 no tempo normal, e levantou o troféu pela primeira vez.
A equipe inglesa saiu na frente com gols de Van de Ven e Cristian Romero, um em cada tempo. O PSG, comandado por Luis Enrique, teve dificuldades para criar chances, mas reagiu nos minutos finais: Lee Kang-In descontou aos 39 do segundo tempo, e Gonçalo Ramos empatou de cabeça aos 49.
VAINQUEURS DE LA SUPERCOUPE !!! 🏆❤️💙#SuperCup pic.twitter.com/YPVOPbfUGw— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 13, 2025
Na disputa por pênaltis, Solanke marcou para o Tottenham, mas Van de Ven e Tel desperdiçaram. Pelo lado francês, Vitinha foi o único a errar. Com isso, o clube francês garantiu o título inédito.
