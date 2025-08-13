Menu
CHAMPIONNE!

PSG vence o Tottenham nos pênaltis e conquista a Supercopa da Europa

Clube francês fez dois gols em final de jogo frenético e forçou as penalidades

Por Lucas Vilas Boas

13/08/2025 - 18:39 h
Dembelé e Gonçalo Ramos, atacantes do PSG
Dembelé e Gonçalo Ramos, atacantes do PSG -

O Paris Saint-Germain é o novo campeão da Supercopa da Europa. Em um jogo emocionante, o time francês venceu o Tottenham nos pênaltis por 4 a 3, após buscar um empate por 2 a 2 no tempo normal, e levantou o troféu pela primeira vez.

A equipe inglesa saiu na frente com gols de Van de Ven e Cristian Romero, um em cada tempo. O PSG, comandado por Luis Enrique, teve dificuldades para criar chances, mas reagiu nos minutos finais: Lee Kang-In descontou aos 39 do segundo tempo, e Gonçalo Ramos empatou de cabeça aos 49.

Na disputa por pênaltis, Solanke marcou para o Tottenham, mas Van de Ven e Tel desperdiçaram. Pelo lado francês, Vitinha foi o único a errar. Com isso, o clube francês garantiu o título inédito.

